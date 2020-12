NBA 2K21 (PS5)

Du ser på Annonser

2K Sports er de første til å levere et sportsspill til den nye generasjonens spillkonsoller, og med NBA 2K21 bestemte selv Daniel seg for å prøve et basketballspill. Dette på tross av at han har heller lite kjennskap til sporten og spillserien.

Før jeg hoppet inn i NBA 2K21 hadde jeg til gode å spille et basketballspill i mer enn 10 minutter, og dette blir derfor en litt annerledes anmeldelse enn det du er vant til å lese. Med introduksjonen til neste generasjons sportsspill gir 2K selv meg, uten spesiell interesse for sporten, lyst til å prøve spillet deres ene og alene for å se den nydelige grafikken de har promotert, og i tillegg de nye funksjonene til DualSense-kontrolleren på PlayStation 5. Jeg antar at andre er i samme situasjon som meg, og derfor tenkte jeg det var greit å skrive noen ord om min opplevelse med spillet.

Bare for å ha sagt det først som sist: DualSense gjør dette spillet til en helt annen opplevelse, og dersom dette er en indikasjon på hva vi har i vente må jeg si jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. De adaptive triggerknappene blir tyngre å trykke inn dersom spilleren er sliten, og det samme gjelder om spilleren er stor og tung. Nærkontakt med andre spillere føles til fingerspissene med den spesifikke vibreringen som den haptiske feedbacken har å by på, og jeg føler en helt annen tilknytning til spillet enn jeg har gjort i sportsspill tidligere.

I de aller fleste spill blir jeg møtt med en slags veiledning, eller opplæringsdel om du vil. Det blir jeg ikke i NBA 2K21. Her blir jeg kastet rett inn i en meny hvor diverse innhold i spillet reklameres for og som jeg kan gå til anskaffelse av ved å bruke spillets valuta. VC tjener jeg enten ved å spille spillet eller ved å kjøpe med virkelige penger.

For å lære meg spillet og sporten bedre å kjenne bestemte jeg meg for at MyCareer, hvor jeg styrer én spiller gjennom en historie, var den beste måten å lære ting på. Her må det jo komme en sekvens eller to som lærer meg om sporten, tenkte jeg. Den gang ei. Her blir jeg igjen kasta inn i det uten så mye som informasjon om hvordan jeg spiller en pasning, skyter eller dribler. «Trial by fire» har aldri vært mer passende, og jeg brenner meg gang på gang.

Historien i MyCareer virker å fungere sånn akkurat passe hvor jeg følger i fotsporene til min avdøde far som var en helt på basketbanen. Egentlig var jeg mer bestemt på å spille amerikansk fotball, men overgangen til basketball skjedde på et eller annet tidspunkt uten at jeg er helt sikker på når det skjedde ettersom historien har litt forskjellige syn på dette, kan det virke som. Ja, også er det selvsagt ei jente som skaper romantiske stunder oppi alt dette her. Det er alltid ei jente.

Det er litt vanskelig for meg å si noe fra eller til om NBA 2K21 fungerer smertefritt teknisk sett ettersom jeg har lite kjennskap til sporten, men bevegelsene til spillerne føles absolutt realistiske i store deler av perioden min med spillet. Enkelte unntak hvor spilleren plutselig snur seg en helt annen retning enn hva jeg velger på styrespaken finnes, men det skjer ikke så ofte at det blir et irritasjonsmoment.

Bilde- og lydmessig leverer neste generasjons NBA 2K21 på absolutt øverste nivå. Spillerne ser ekstremt realistiske ut, og bevegelsene til spillerne og animasjonene føles helt riktig. Kommentatorteamet virker å være oppdatert på den nåværende situasjonen i karrieren min, og lydene fra skoene og ballen mot parketten, ballen som treffer kurven og tilropene fra publikum tilsier at jeg er tilstede på en virkelig basketballkamp. Det eneste jeg savner litt presentasjonsmessig er muligheten til å hoppe over animasjonene under en timeout for eksempel. Her må jeg vente i 15 sekunder før jeg kommer meg videre, og for den som ikke vet det: det er mange timeouter i basketball, spesielt mot slutten av kamper. Manglende pauseunderholdning halvveis i kampene er litt kjedelig, men ingen krise da det til syvende og sist er spillbarheten som teller.

En del av spillet jeg gjerne skulle fått testet ut, men som en kombinasjon av lite spillere på nett og litt mindre god kvalitet på det jeg presterer på banen gjør vanskelig å få til før denne anmeldelsen skrives, er The City. Dette er en oppgradert utgave av «The Neighborhood» kjent fra tidligere spill i serien, og som inneholder både spilling i oppkjørsler og andre oppgaver utenfor basketballbanen. Dette er et område som får mye skryt blant de trofaste spillerne, og noe jeg gleder meg til å prøve når den tid kommer.

Som nevnt innledningsvis ble dette en veldig annerledes anmeldelse enn hva du er vant til å lese her på Gamereactor, men jeg håper du fikk litt nytte av mine erfaringer som førstegangsspiller. Jeg tror nemlig mange har lyst til å plukke opp dette spillet for å teste de nye funksjonene med den nye generasjonen konsoller. Spillet ser nydelig ut, det spilles bra - men jeg skulle veldig gjerne hatt litt mer innføring i både sporten og spillet for å få full utnyttelse av det. Jeg tror nemlig det er langt flere taktikker i spillet enn det jeg har lært så langt, og da kan det plutselig bli mange hakk bedre. Uansett så koser jeg meg med NBA 2K21, og må alltid bare «ta en kamp til» i karrieremodusen. Selv klokken fire på natta... Det sier meg at jeg liker spillet.