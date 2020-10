NBA 2K21 ser utrolig pent ut på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Nå fikk ikke akkurat NBA 2K21 ekstremt gode anmeldelser da det kom til PC og dagens konsoller for en måned siden, men med tanke på at spillet var et av de første som ble vist frem på PlayStation 5 er det ingen tvil om at 2K Sports har troen på at det vil se pent ut på de kommende konsollene. Dagens trailer er et bevis på dette.

Visual Concepts har nemlig offentliggjort den første traileren som viser skikkelig gameplay fra NBA 2K21 på PlayStation 5, og det er ingen tvil om at sportsspillene virkelig vil vise hva den ekstra kraften som venter oss i november kan føre til.