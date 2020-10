NBA 2K21 tilføyer reklame til lasteskjermene

Du ser på Annonser

NBA 2K21 er en av de hardest kommersialiserte produktene på spillmarkedet med både aggressive mikrotransaksjoner og gambling-elementer. Men det hindrer ikke 2K Sports fra å tilføye enda et kontroversielt element til deres spill, denne gangen reklamer.

Stevivor har etter et lesertips notert at det nå finnes reklame for Oculus Rift i spillets MyTeam-modus. Reklamene inngår i en video kalt MyTEAM Season 2, Episode 7, som starter automatisk i en lasteskjerm, og kan derfor ikke hoppes over heller.

NBA 2K-serien har nærmest hatt monopol på basketspillmarkedet de siste årene siden EA ikke har laget flere NBA Live-spill siden 2018.

EA fikk for øvrig mye pepper for å tilføye reklame til UFC 4 (etter at anmeldelsene ble publisert), men beklaget dette og fjernet reklamene fra spillet. Det blir spennende å se om 2K gjør det samme etter hvert.