NBA 2K22 får første kvinne på coveret i september

Selv med et irriterende fokus på mikrotransaksjoner enkelte år fortsetter NBA 2K-spillene å levere varene, så det er ingen fare for at 2K Sports bestemmer seg for å ta en pause fra basketball som EA.

Dette får vi selvsagt et eksempel på i år også, for nå har NBA 2K22 blitt annonsert, og et cover i seg selv viser at vi har noe nytt i vente. Det er nemlig WNBA-stjernen Candace Parker som pryder en utgave kalt WNBA 25th Anniversary Special Edition. Hun blir derfor den første kvinnen som får denne æren i 2K sin historie. Den litt skuffende delen er at dette blir en relativt sjelden utgave siden den kun skal selges på EB Games og GameStop i Nord-Amerika. En fin start er det uansett.

På det vanlige coveret får vi se Luka Dončić, mens Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar og Kevin Durant pryder spesialutgaven.

Når det gjelder selve gameplayet nøyer 2K Sports og Visual Concepts seg med å si at vi kan se frem til enestående grafikk, smartere spillere, historiske lag og en forbedret "hoops experiences". Forvent å se og høre mye mer om disse tingene fremover, for NBA 2K22 slippes den 10. september.