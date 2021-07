NBA 2K22 fÃ¥r store forskjeller mellom gamle og nye konsoller

I forrige uke annonserte 2K når NBA 2K22 kommer og hvem som blir cover-stjernene, men nøyde seg med å si at informasjon om gameplayet ville avsløres "snart". De underdrev sannelig ikke.

For selv om utviklerne i Visual Concepts ikke går ekstremt nøye til verks deler de nå mer informasjon om hva som forbedres og bygges videre på i NBA 2K22. Når det gjelder det grunnleggende gameplay forteller de for eksempel at det offensivt skal være mulig å bruke nye, velkjente finter og teknikker til å lure forsvarerne, og at dette aspektet skal belønne smarte spillere som er dyktige med kontrollene i langt større grad. Derfor venter det selvsagt endringer defensivt også med helt nye systemer bygget rundt blokkering og press.

Sesonger vil nå påvirke nesten hele spillet, ikke bare MyTEAM. Dermed kan vi se frem til mye ekstra gratis innhold som kosmetiske gjenstander, moduser og lignende i månedene etter lansering.

Mange MyTEAM-fans blir nok også glade for å høre at drafting er tilbake, og skal bli langt bedre vedlikeholdt og oppdatert enn før.

Akkurat som i fjor vil det være to ganske ulike utgaver av spillet basert på om du er på de nyeste konsollene eller forrige generasjon og PC. Blant annet vil sistnevnte atter en gang måtte nøye seg med et Neighborhood som er langt mindre enn The City på PS5 og Xbox Series. Førstnevnte vil i hovedsak være på et cruiseskip som endrer seg hver sesong, men det vil også være enkelte ganger vi kan utforske land for å sprite opp ting med jevne mellomrom. The City skal på sin side være mer livlig og by på flere ting å gjøre. Ett eksempel på sistnevnte er et nytt Quest-system som skal gi oss nye og underholdende måter å øke nivå på samtidig som det vil tilby mer kreative utfordringer. Da er det ekstra godt å høre at Rookieville ikke finnes i NBA 2K22.

Kanskje er det derfor at MyCareer flettes inn i The City denne gangen. Slik vil suksessen du gjør i karrieren din også reflekteres i byen og livet ditt. Etter kamper kan du for eksempel oppsøke moteselskaper i håp om en avtale, besøke agenten din eller se enda flere samle seg rundt det stadig kulere området ditt. På de eldre konsollene vil det være en mer tradisjonell karrieremodus.

Siden det fortsatt kan være vanskelig å finne de nye konsollene poengterer også 2K at man kan ta med seg all MyTEAM-fremgang, VC-valuta, MyTEAM Points og MyTEAM Token fra PS4 til PS5 eller Xbox One til Xbox Series.

Om du ønsker en mer detaljert oversikt over alt dette kan du klikke deg inn her, samt se frem til langt mer informasjon i august og starten av september.