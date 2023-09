HQ

Sportsspillåret startet ikke særlig sterkt med det middelmådige Madden NFL 24 og dessverre fortsetter det i samme spor med NBA 2K24. Mens Madden har sine problemer på banen, er NBA nesten perfekt der, men alt annet suger gleden ut av det. En kommentar på NFL-anmeldelsen lurte på hvordan jeg kan ha noen forventninger til disse spillene år etter år. Grunnen er at jeg vet hvor bra de kan bli. NBA 2K24 har all grunn til å være det beste sportsspillet noensinne med en flott presentasjon, nydelig grafikk og (viktigst av alt) morsom basketball. Men serien har nå utviklet seg til å bli en ren pay-to-win-serie, noe som er forferdelig for et fullprisspill. I år er det enda verre.

Årets NBA 2K-opplevelse er her, men i motsetning til Nuggets er det ingen stor vinner.

Selv om jeg hadde foretrukket at MyTeam (spillets Ultimate Team) var helt uten mikrotransaksjoner, har jeg personlig ingen problemer med at en spillmodus inneholder dem. Man kan unngå det hvis man vil. Men det krever at alle andre spillmoduser er fri for det. En av de verste ideene 2K noensinne har hatt, er å introdusere dette i karrieremodus der du oppretter en spiller og spiller mot datastyrte lag. Dette er et problem som har oppstått når de nå har slått sammen enspiller- og onlinemodus til én. Karakteren jeg lager kan brukes både til å spille en karriere mot datastyrte motstandere og til å spille online mot andre spillere fra hele verden. Siden det er den samme karakteren, er det bare én måte å oppgradere spilleren på: ved å bruke valuta. Jeg vet at folk vil hevde at denne valutaen kan tjenes i spillet og at den ikke krever et kredittkort, men det er absolutt ikke hele sannheten. Myntene opptjenes langsommere enn Kareem Abdul-Jabbar i hans nåværende alder, og det som gjenstår, er å betale for forbedringer eller spille med en karakter som har rundt 70 attributter totalt.

Dette fører til andre problemer. Med så lave egenskapspoeng vil ikke spilleren min kunne konkurrere på nettet, ettersom det ikke er mulig for meg å prøve å slå noen med over 90 i attributtstatistikk. Og for å være helt ærlig, hvilke spillere vil ha min karakter på laget sitt? Centeren min kan ta returer, for det er det jeg har brukt alle poengene mine på, og ingenting annet. Han er så dårlig til å skyte at han ikke ville truffet sanden i en ørken.

En god basketballopplevelse, i hvert fall på banen.

Apropos karriere, 2K har bestemt seg for å droppe den filmaktige vinklingen de hadde i noen år. Det er sikkert mange som synes dette er bra, men det var også noe som gjorde at NBA 2K-serien skilte seg ut fra mengden. På NBA 2K24 er det så enkelt som at jeg er en spiller som vil være best. Hverken mer eller mindre. Det er noen få sidespor, som at jeg kan spille historiske kamper i min fars og bestefars karrierer, to hver, for å være presis. Ellers handler det bare om min karakters basketball, uten dumme oppdrag.

Det jeg liker i år, er at jeg ikke lenger trenger å spille alle kampene i en sesong. Du kan bare spille viktige kamper, som debuten min, senterduellen med Nikola Jokic og andre. Hvis du vil spille hver kamp, kan du også gjøre det. Det er som sagt mulig å ta med seg denne skapte karakteren og spille online, og hvis du har spilt de siste årene, er oppsettet kjent. Det er en by som fungerer som et knutepunkt, og du løper dit du vil. På ett sted er det tre mot tre-kamper, på andre steder er det rangerte klubbkamper. Jeg liker dette, men skulle ønske det var forskjellige karakterer mellom de to ulike modusene, for nå er som sagt enspillermodusen pay-to-win.

Jeg nevnte kort MyTeam ovenfor, men spillmodusen har blitt enda grådigere enn før, noe jeg ikke trodde var mulig. Vi vet alle hvordan Ultimate Team modusene fungerer. Kjøp kortpakker, håp om å få de beste spillerne, få spillere av lavere kvalitet og bruk dem i laget ditt for å spille kamper. Dette var allerede pay-to-win, men 2K har klart å presse inn flere måter å få penger ut av lommeboken på. De har nå lagt til et sesongkort, som selvfølgelig lar deg betale for en premiumversjon med bedre premier på hvert nivå. Hver sesong, som varer i rundt en måned, har sitt eget sesongkort med 40 nivåer. Hvis du ikke har lyst til å kjempe deg sakte (det er altfor lite XP) gjennom disse nivåene, kan du ganske enkelt betale deg frem til nivå 40. De så en mulighet til å tjene litt ekstra penger på en modus som det tjenes massevis av penger på, i et spill som spillerne betaler full pris for, og de grep den.

Like sikkert som at Harden har skjegg, er MyTeam tilbake i år.

Alt dette jeg nevnte ovenfor er så utrolig kjedelig. Serien har etter min mening den beste presentasjonen av alle sportsspill på markedet, og den er enda bedre i år. Det føles som å se en TV-sending med alle de forskjellige kommentatorene, dronebilder av byen i pausen, halvtidssnakk med Ernie Johnson, Shaq og Kenny (dessverre mangler fortsatt Chuck) fra TNT, spillerreaksjoner på benken og mye mer. I tillegg kommer en veldig god opplevelse på banen der alt føles riktig. Sakte, tunge centere og raske, snikskytende guards. Screens og alley-oops. De spiller basketball så bra. LeBron føles som LeBron, og Steph føles som Steph med animasjoner og bevegelser. Det eneste jeg synes mangler er godt kontringsspill, eller fast breaks om du vil, for det føles ikke så raskt og spennende som det burde.

I tillegg har spillet noen gode spillmoduser. I fjor tilbød det noen av Michael Jordans beste øyeblikk som spillbare muligheter, og i år er det tilbake med fokus på Kobe Bryant. Mamba Moments som de heter er ikke like bra som fjorårets Jordan Challenges, men Kobe-fans vil sette pris på dem. MyNBA, som er som en sesongmodus med utvalgte lag, er tilbake med den utrolige Eras -modusen. Dette gjør det mulig å spille sesonger i flere forskjellige tiår. Vil du spille og prøve å kjøre over Birds Celtics? Ja visst, vær så god. Jordans Bulls? Bare gjør det. Nå er det også lagt til en ny epoke som er en LeBron-æra med 2011 "Big Three" Miami Heat.

Kobe får mye ros i Mamba Moments-modus.

Hadde de valgt å fokusere på disse tingene sammen med den solide basketballopplevelsen og den enestående presentasjonen, kunne dette ha fått en virkelig høy poengsum. Men med et så sterkt fokus på å trekke penger ut av meg, trekker de i stedet gleden ut av meg. Det som kunne ha vært et perfekt sportsspill, blir i stedet en tiggende lillebror som alltid ser ut til å trenge mer penger.