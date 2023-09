NBA 2K24 er det nest lavest rangerte spillet noensinne på Steam.

HQ

NBA 2K-serien har alltid fått hard kritikk for sine svært aggressive mikrotransaksjoner. Dessverre ser det ikke ut til at verken Visual Concepts eller Take-Two lytter, og i år ser det ut til å være verre enn noensinne, med et nytt badge-system som angivelig forverrer problemet.

Og spillerne er ikke imponert. Spesielt ikke på PC, som har fått et spill som ser ut til å være basert på PlayStation 4- og Xbox One-versjonene i stedet for dagens konsollgenerasjon. Alt dette til sammen har ført til svært, svært lave rangeringer på Steam. Ifølge Steam 250 (et nettsted som registrerer de dårligst rangerte spillene på Steam) er NBA 2K24 faktisk det nest dårligst rangerte spillet noensinne med en score på 1,07 av 10.

Vi spiller spillet for øyeblikket og kommer med en anmeldelse ganske snart. Og når det gjelder spillet som har fått lavest poengsum på Steam gjennom tidene... den æren tilfaller Overwatch 2.

Takk til GamesRadar