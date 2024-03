NBA 2K24 lanseres i morgen på Xbox Game Pass

HQ

Microsoft pleier å lansere Xbox Game Pass-planene sine på én gang, slik at du kan få en klar idé om hva du kan forvente deg de neste ukene. Av og til slenger de imidlertid inn en tittel fra ingensteds, og denne gangen er det basketballspillet NBA 2K24, som blir en del av tjenesten allerede i morgen, 11. mars. Alle med et gyldig abonnement vil snart kunne drible seg inn på den digitale spillebanen, og hvis du vil vite hva vi syntes om spillet da det ble lansert, kan du lese anmeldelsen vår via lenken her.