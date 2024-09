HQ

Hva er denne merkelige følelsen? Det er noe jeg ikke har følt på mange år. Er det optimisme for et sportsspill? Jeg vet ikke om jeg tør å legge meg i natt. For noen uker siden anmeldte jeg Madden NFL 25, og det var akkurat den opplevelsen jeg forventet av alle sportsspill i år. En middelmådig opplevelse med noen gode ting, men for mye som frustrerte meg. Da jeg så startet NBA 2K25, var det med følelsen av "ja ja, på tide med den samme opplevelsen som i fjor, men med oppdaterte lagoppstillinger". Det jeg i stedet fikk servert var det beste spillet i serien på jeg vet ikke hvor lenge.

Dessverre vet jeg allerede hva mange vil tenke og si. "Hvordan kan du like dette motbydelige kasinoet der alt handler om mikrotransaksjoner? Dessuten bør jeg sette en null i vurderingen på grunn av dette. Tro meg, jeg hater spillbrytende mikrotransaksjoner like mye som neste person, og dette spillet har sine problemer med dette. Det første jeg så da jeg startet spillet, var faktisk et popup-vindu som ba meg løpe og hente lommeboken min for å kjøpe litt VC, som spillets valuta kalles. Det verste er at det alltid kommer med noen sekunders forsinkelse, akkurat i tide til at jeg kan trykke på A-knappen for å gå inn i en spillmodus, men i stedet åpnes vinduet for alle de forskjellige betalingsalternativene. Tilstedeværelsen av mikrotransaksjoner i MyTeam (seriens Ultimate Team-modus) er en ting. Der kan vi forvente at det - dessverre - eksisterer for å kjøpe nye kortpakker. Men når det kommer til karrieremodus, enten du vil spille helt offline, føles det helt feil å kunne oppgradere spilleren din. Denne spillmodusen, som jeg kommer tilbake til senere, er knyttet til din online karakter, som deretter kan brukes offline.

Saken er at mikrotransaksjonene egentlig er det eneste store minuset for meg, og det er ting som NBA 2K25 gjør bedre enn noe annet sportsspill på markedet. Den viktigste av disse er kamppresentasjonen og kampopplevelsen. Det finnes ikke noe spill som er i samme liga som 2K-serien når det gjelder presentasjonen av kampene. Kommentatorene er flotte, med flere forskjellige sett og sidelinjereportere og lignende. Variasjonen av stemmeinnspilt dialog bidrar til opplevelsen. Det kan handle om hvor godt en spiller har gjort det, hvordan de vokste opp i et fattig hjem og nå er stjerner, eller hvordan Bulls rookie Matas Buzelis fra Litauen hadde to basketballspillende foreldre, og at både bestefaren og bestefaren hans også spilte. I pausen er det halvtidsshow med Ernie Johnson, Shaquille O'Neal og Kenny Smith fra Inside the NBA på TNT (Charles Barkley nekter å være med i spillet). Dessverre ser det ut til at dette programmet ikke lenger har noen fremtid ettersom TNT har mistet NBA-rettighetene. I tillegg har lagpraten fra trenerne blitt tatt fra ekte kamper og lagt inn i spillet slik at den kan høres under timeouts. Ingen andre sportsspill kommer i nærheten av dette.

Noe annet som er i den absolutte toppklassen i NBA 2K25 er karrieremodusen. Selvfølgelig bør jeg umiddelbart komme tilbake til problemet med at det i utgangspunktet koster penger å oppgradere spilleren din. Siden noen år er den opprettede spilleren din kastet inn i online-huben 'The City', og for å kunne konkurrere der, brukes VC (virtuell valuta) til å oppgradere spilleren din. Hvis du vil spille offline, kan du bare løpe over til arenaen og spille videre derfra. Men du kan ikke oppgradere spilleren din der uten VC. Det betyr at hvis du ikke vil bruke penger på spillet, vil det ta lang tid å gjøre spilleren din bedre. Du tjener en liten sum penger for hver kamp du spiller. Men det er ikke gøy å spille med en svak senter med dårlige returmuligheter i flere sesonger og bli matchet mot Nikola Jokic, Joel Embiid eller Victor Wembanyama. Siden jeg ikke har råd til å oppgradere min egen centers fart, føles det som å manøvrere en finsk ferge. Men hvis du kan legge det til side, er karriereveien veldig god og dyp. Det finnes utfordringer rundt om i byen, og en liten hurtigspillmodus som gir en bakgrunnshistorie for karakteren din fortalt over fire kamper. Signer skoavtaler, spill streetbasket mot datastyrte spillere, kjør rundt i byen i en gokart. Det er mye å gjøre. Hvis du velger å ta det online, utvides horisonten enda mer med forskjellige kamptyper og motstandere. Hvis du heller bare vil spille kamp etter kamp offline og ignorere alle sideaktivitetene, kan du gjøre det også.

For noen år siden la 2K-serien til noe som jeg synes alle sportsspill burde ha. De kaller det "Eras", og det er i utgangspunktet en franchise-modus, men hvor du kan spille i forskjellige tidsepoker. I år kan du starte en lagringsfil i seks forskjellige epoker, der den eldste starter 1983-sesongen med Magic vs Bird. Du kan også finne The Jordan Era fra 1991 og The Modern Era, som foregår i nåtid. Det kan være et spørsmål om lisenser og slikt, men jeg skjønner ikke hvorfor andre sportsspill ikke har noe lignende. Tenk deg å spille på en gjørmete Premier League-bane fra 80-tallet eller å ta over et lag i Gretzky-æraen. Hvis du er mer for god gammeldags franchising, finnes det selvfølgelig også en spillmodus der du kan ta over et hvilket som helst lag og styre alt fra billettpriser til handler og lagoppstillinger. MyTeam er en annen rask omtale, men det er i utgangspunktet den samme opplevelsen fra i fjor.

Jeg har igjen den viktigste delen til slutt. Er det morsomt å spille? Og hvor god er basketballopplevelsen? NBA 2K25 er det beste spillet i serien på mange, mange år (kanskje noensinne) på banen. Forbedrede pasninger, hundrevis av nye animasjoner og en bedre følelse av at forskjellige spillere oppfører seg på forskjellige måter. I motsetning til noen tidligere titler, føler jeg i år at jeg får som fortjent. Hvis jeg skyter et dårlig skudd, går det sannsynligvis ikke inn. Hvis jeg klarer å låse opp det forbedrede forsvaret, får jeg minst to poeng. Jeg liker virkelig årets versjon av basketball.

NBA 2K25 Det var slett ikke det jeg hadde forventet. I stedet for en sliten, middelmådig opplevelse, hadde jeg det gøy. Noe som virker som en veldig merkelig ting å si om sportsspill i disse dager. Det er faktisk godt mulig at dette er årets beste sportsspill. Hvis du kan ignorere mikrotransaksjonene som blir dyttet i ansiktet på deg.