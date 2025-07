NBA 2K26 skal inneholde Oklahoma City Thunders Shai Gilgeous-Alexander som forside-stjerne

2K har avslørt forside-stjernen for neste kapittel i NBA 2K-serien. Etter en monstersesong i 2024-25, der han ble kåret til MVP, MVP i finalen og NBA-mester, får Oklahoma City Thunders Shai Gilgeous-Alexander uventet æren av å være ansiktet utad i det neste spillet som lanseres offisielt i begynnelsen av september.

Spillet, kjent som NBA 2K26, lanseres på alle plattformer 5. september, men det vil være en viss grad av tidlig tilgang til de som får tak i en av de større versjonene av spillet (det være seg Superstar Edition eller Leave No Doubt Edition), som starter fra 29. august. Når det gjelder de bekreftede plattformene, kan vi forvente PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch og Switch 2.

Når det gjelder hvem andre som vil tjene som omslagsstjerner for neste spill, vil Superstar -versjonen inneholde Hall of Famer og 10x NBA All-Star Carmelo Anthony, mens Leave No Doubt -alternativet vil inneholde både Anthony og Gilgeous-Alexander. Det kommer også en WNBA Edition med Angel Reese på forsiden.

Standardspillet, som nok en gang er utviklet av Visual Concepts, vil også variere i pris avhengig av plattform, med PlayStation og Xbox (begge generasjoner) og Switch 2 som må ut med £ 69,99, PC krever bare £ 59,99, og Switch 1 ser på £ 49,99 i stedet.

Forvent å lære mer om spillet og hvordan det endrer NBA 2K-formelen i løpet av de kommende ukene.