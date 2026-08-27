NBA 2K27 kjører med 60 bilder per sekund på Switch 2
I motsetning til fjorårets noe skuffende versjon, ser det ut til at årets utgave vil gi fansen det de fortjener.
4. september er utgivelsesdatoen for NBA 2K27, som kommer til PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X og Switch 2. I fjor var Switch 2 fortsatt ny på markedet, og den versjonen skuffet mange fordi den bare kjørte med 30 bilder per sekund – noe som ikke er helt nok for et tempofylt sportsspill.
Heldigvis ser det ut til at Visual Concepts har hatt den tiden de trenger til å jobbe med Nintendos nye maskinvare i år, da opplevelsen ser ut til å bli betydelig mer underholdende denne gangen. Teamet har nå kunngjort at ytelsesmodus på Switch 2 også vil tilby basketball med 60 bilder per sekund, akkurat som på de andre plattformene:
«NBA 2K27 kjører med 60 FPS på Switch 2, i ytelsesmodus. Det betyr den samme jevne og responsive opplevelsen som du får på alle andre plattformer, enten du spiller i docket modus eller i håndholdt modus.»
Vi har også en gameplay-trailer å dele (selv om den inneholder svært lite, om noe, gameplay) fra Switch 2-versjonen, som du finner nedenfor. En anmeldelse er på vei.