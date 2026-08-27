NBA 2K27 kjører med 60 bilder per sekund på Switch 2

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4. september er utgivelsesdatoen for NBA 2K27, som kommer til PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X og Switch 2. I fjor var Switch 2 fortsatt ny på markedet, og den versjonen skuffet mange fordi den bare kjørte med 30 bilder per sekund – noe som ikke er helt nok for et tempofylt sportsspill.

Heldigvis ser det ut til at Visual Concepts har hatt den tiden de trenger til å jobbe med Nintendos nye maskinvare i år, da opplevelsen ser ut til å bli betydelig mer underholdende denne gangen. Teamet har nå kunngjort at ytelsesmodus på Switch 2 også vil tilby basketball med 60 bilder per sekund, akkurat som på de andre plattformene:

«NBA 2K27 kjører med 60 FPS på Switch 2, i ytelsesmodus. Det betyr den samme jevne og responsive opplevelsen som du får på alle andre plattformer, enten du spiller i docket modus eller i håndholdt modus.»

Vi har også en gameplay-trailer å dele (selv om den inneholder svært lite, om noe, gameplay) fra Switch 2-versjonen, som du finner nedenfor. En anmeldelse er på vei.