NBA All-Star Game tiltrakk seg det største All-Star-publikummet siden 2011, nesten dobbelt så mange seere som i 2025

NBA All-Star-kampen (eller kampene, ettersom de var fire 12-minutters kamper) på søndag ble ansett som en stor suksess, sammenlignet med tidligere utgaver, med mer spennende og konkurransedyktige kamper ettersom de beste spillerne i ligaen ble satt sammen i tre lag (USA Stars, USA Stripes og World), noe som førte til svært tette resultater (37-35, 48-45, 42-40) bortsett fra finalen som endte 47-21). Det var fortsatt en vennskapskamp, men alle lagene var ivrige etter å vinne og konkurrere på et meget høyt nivå, og fansen ble underholdt, både de som så på i Los Angeles og de som så på hjemme.

Ifølge foreløpige data fra Nielsen tiltrakk TV-sendingen 8,8 millioner seere, en kombinasjon av seertallene fra NBC, Peacock og Telemundo, det beste seertallet siden 2011. Det er nesten dobbelt så mange seere (en økning på 87 %) som All-Star gjorde i fjor på ABC, 4,7 millioner seere, og hadde en topp på 9,8 millioner i kampen USA Stripes vs. World.

For første gang siden 2002 hadde NBC rettighetene til NBA All-Star, og den passet perfekt inn i beste sendetid, etter en hel dag med dekning av de olympiske vinterlekene i Milano-Cortina, der USA har vunnet 19 medaljer, deriblant seks gull.