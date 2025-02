NBA All-Star hadde nesten dobbelt så mange minutter med reklame som basketball, og fansen tåler det ikke

HQ

NBA All-Star-kampen (eller kampene denne gangen, ettersom det var en miniturnering) fant sted sist søndag, og fikk en blandet mottakelse: alle fans er enige om at det sportslig sett var et bedre format enn fjorårets, som ikke hadde noe konkurransefortrinn, selv for en vennskapskamp (ingen forsvarte seg og sluttresultatet nådde 211-186). Men mange klaget likevel på at arrangementet var for langt: over tre timer, med stadige reklamepauser ... for bare tre minikamper på 15 minutter.

En fan på Reddit gjorde faktisk summen: av det tre timer lange arrangementet ble det bare spilt 42 minutter med faktisk basketball. I stedet var det 80 minutter med reklame totalt. Resten var musikkopptredener, hyllester, samtaler før og etter kampen og en Mr. Beast Challenge. "Basketball så ut til å være sekundært i forhold til det showbaserte underholdningsaspektet av kvelden", klaget brukeren forgetchain.

Brukerne likte det tydeligvis ikke, ettersom det brøt flyten i arrangementet. "Mens produktet på banen fra spillerne fortsatt var relativt middelmådig, ville det virkelig ha vært akseptabelt, til og med hyggelig, hvis produksjonen ikke hadde vært så slitsom, føltes ekstremt utdatert, hadde tvungen humor og bare virkelig føltes som om den var satt opp av en liga som ikke har peiling på hvordan de skal underholde sin fanbase", sa brukeren paxusromanus811.

Mange kritiserte spesielt Mr. Best-segmentet, som varte i 5 minutter mellom de to semifinalene ("Noen praktikanter tilbrakte helgen med sin 8 år gamle nevø og trodde Mr. Beast ville DØDE med et 6 minutters YouTube-klipp ... på nasjonal TV", sa actuarally), mens de tre kampene bare varte i 12 16 og 14 minutter totalt.

Kevin Durant eksploderer på X: "Avbryt det og gi alle en pause"

Da Kevin Durant så anmeldelsene, eksploderte han: "Jeg synes det er morsommere å klage på nba enn å faktisk se på det. Sprøtt, avlys all star weekend og la oss bare gi alle en pause siden vi er så elendige rundt denne tiden..."

"Jeg ber deg om å se hele direktesendingen på nytt - med den uvirkelige mengden reklame, pauser og alt annet, i dag", svarte en journalist. Durant sa at poenget hans er at "fansen klager over ALT" og at ingenting er godt nok. Er du enig i dette?