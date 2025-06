NBA All-Star vil endre seg igjen neste år med Team USA vs. Team World

HQ

NBA All-Star er alltid ute etter å tiltrekke seg flere seere til et format som har like mange hatere som det har fans, og vil endre seg igjen neste år, og vil inneholde en Team USA vs. Team World-kamp. NBA-kommissær Adam Silver bekreftet det i et intervju på TV-showet Breakfast Ball.

Dette blir den fjerde endringen av formatet på NBA All-Star på tre år: Den tradisjonelle kampen mellom øst og vest, som har vært uendret siden 1951, ble i 2018 endret til et system der kapteinene valgte de beste spillerne via draft. I 2023 gikk man tilbake til det vanlige, men spillerne tok ikke kampen på alvor (uten forsvar endte kampen 211-186), noe som fikk seerne hjemme til å se bort. En "final four" med kortere kamper ble testet i 2025, men de lange reklamekuttene fikk seerne til å hate det.

I 2026 vil de ifølge Silver prøve et "Team USA" mot "Team World", med lag bestående av de beste spillerne fra ligaen som kommer fra USA eller fra andre land. "Jeg er ikke helt sikker på hvordan formatet blir ennå. Jeg har sett mye på hva NHL gjorde, som var en stor suksess", sa Silver.

Endringen er også motivert av at NBA skal sendes på NBA neste år, og All-Star vil finne sted samtidig med vinter-OL, så de trenger noe mer interessant for å tiltrekke seg seere, "og hva passer vel bedre enn å vise en eller annen form for USA mot verden?"

Husk at det bare er timer igjen til NBA-finalen 2025 mellom Oklahoma City Thunder og Indiana Pacers.