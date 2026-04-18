NBA-analytiker advarer om at dagens tempo er uholdbart, og roser trenere som har gjort det riktig

HQ

Går det for fort i NBA? Den nye, moderne stilen i basketball-ligaen, med raske pauser og overganger, gjør sporten mer spennende: Jo raskere spillerne beveger seg, jo flere poeng kan de score, og jo mer underholdt blir seerne, men dette kan ha en pris. Ifølge NBA-analytikeren Álvaro Martín er det nåværende tempoet i NBA en alvorlig helserisiko for spillerne.

"NBA spiller i et uholdbart tempo. Fast break, overganger, raskt spill - alt dette er forståelig. Studier sier at jo raskere du kommer til kurven, jo høyere er skuddprosenten din, men det innebærer slitasje som den som ødela hamstringen til Luka Doncic", sier den puertoricanske analytikeren til nyhetsbyrået EFE.

NBA er i ferd med å nå sine fysiske grenser

Martín forklarer at kontringer ved enhver anledning påfører spillerne en enorm fysisk kostnad, "for ikke å nevne at man aldri før i NBAs historie har måttet dekke hele banen", noe som betyr at de er i ferd med å nå "ligaens fysiske grenser". Den overdrevne avhengigheten av trepoengeren, som ofte kritiseres av mange fans og eksperter, betyr også at spillerne må bremse og akselerere om og om igjen.

Han mener at den mer fysiske spillestilen på 1990-tallet gjorde det mulig for spillerne å være mer stabile uten så mange skader, og roser at noen trenere, som Ime Udoka fra Houston Rockets og Joe Mazzulla fra Boston Celtics, tar grep for å redusere denne risikoen med en langsommere spillestil: "de har redusert antall ballbesittelser dramatisk fordi de har innsett at man ikke kan nå sluttspillet med et friskt lag hvis man skal løpe så mye".

Til slutt ba Martín om en generell endring i filosofien, og om å forlate ideen om at "poeng er lik underholdning" (med henvisning til at NBA denne sesongen slo rekorden for flest kamper som ble avgjort med 30 poeng eller mer, og for størst gjennomsnittlig seiersmargin på 13 poeng). "NBA må ta grep, for hvis de fortsetter å kjøre på som dette, vil mange flere spillere fortsette å bli skadet".