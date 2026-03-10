NBA avlyser planlagt hyllest til berømt strippeklubb i Atlanta, stemplet som "ikonisk kulturinstitusjon"

HQ

NBA har avlyst et samarbeid mellom Atlanta Hawks og Magic City, en berømt strippeklubb, på grunn av mange protester fra fans og enkelte spillere, deriblant San Antonio Spurs' Luke Kornet.

Atlanta Hawks kunngjorde i slutten av februar at kampen tirsdag 17. mars mot Orlando Magic ville være en hyllest til Magic City, som beskrives som "en ikonisk kulturinstitusjon" i byen. Magic City er en strippeklubb som ble åpnet i 1985, men som ble berømt for sine bånd til rap- og hiphop-scenen: Hvis en raplåt blir valgt av Magic Citys DJ, kan den "gjøre deg til en stjerne over natten", heter det i en dokumentar i fem deler som ble utgitt på Starz i fjor.

Kampen skulle ha vært markert med klubbens logo overalt, det skulle ha blitt solgt eksklusivt merchandise, og de berømte kyllingvingene skulle ha blitt servert i baren på stadion. Men den kampanjen er nå avlyst (selv om de fortsatt vil selge kyllingvinger, selv uten strippeklubbens logo, og de vil beholde opptredenen til rapperen T.I. i pausen).

"Da vi ble oppmerksomme på Atlanta Hawks' planlagte kampanje, tok vi kontakt med Hawks-ledelsen for å få en bedre forståelse av planene og begrunnelsen deres. Selv om vi setter pris på lagets perspektiv og deres ønske om å gå videre, har vi hørt betydelige bekymringer fra et bredt spekter av interessenter i ligaen, inkludert fans, partnere og ansatte. Jeg mener at det å avlyse denne kampanjen er den riktige avgjørelsen for hele NBA-samfunnet", sa Adam Silver, NBA-kommissær, etter de mange protestene.

I Luke Kornets åpne brev står det at "å la dette skje i kveld uten protester vil gi et negativt bilde av oss som NBA-fellesskap, spesielt ved å gjøre oss medskyldige i den potensielle objektifiseringen og mishandlingen av kvinner i samfunnet vårt." Hawks har sagt at de er "skuffet", men respekterer avgjørelsen fullt ut.