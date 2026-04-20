NBA Awards avslører finalister: SGA, Wemby og "Joker" for MVP, men ingen Doncic

NBA har avslørt listen over finalister til NBA Awards, inkludert MVP, som vil bli avgjort mellom to tidligere vinnere (Shai Gilgeous-Alexander - i 2025-, Nikola Jokic -2021, 2022, 2024-) og en førstegangskandidat, Victor Wembanyama, leder for blokkerte skudd for tredje år på rad, og vil sannsynligvis vinne Årets defensive spiller.

Finalistene til resten av prisene, inkludert årets clutchspiller (mest avgjørende spiller), ble også offentliggjort i løpet av den første sluttspillhelgen. Anthony Edwards ble nominert til årets clutchspiller til tross for at han ikke har spilt de 65 kampene som kreves, fordi det er denne prisen som kåres av ligatrenerne.

Luka Doncic og Cade Cunningham appellerte med hell for å bli inkludert på listen til tross for at de spilte henholdsvis 64 og 63 kamper, selv om de ikke ble nominert og må nøye seg med å bli valgt til All-NBA-utmerkelsen.

Den eneste nominerte fra Dallas Mavericks, Cooper Flagg, nr. 1 i fjor, er nominert til årets rookie, sammen med Kon Knueppel VJ Edgecombe. Vinnerne vil bli annonsert denne uken, sammen med All-NBA-lagene.

Mest verdifulle spiller



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić, Denver Nuggets



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Årets clutch-spiller



Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Jamal Murray, Denver Nuggets



Årets nykommer



VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers



Cooper Flagg, Dallas Mavericks



Kon Knueppel, Charlotte Hornets



Årets defensive spiller



Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder



Ausar Thompson, Detroit Pistons



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Mest forbedrede spiller



Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks



Deni Avdija, Portland Trail Blazers



Jalen Duren, Detroit Pistons



Årets sjettemann



Tim Hardaway Jr. fra Denver Nuggets



Jaime Jaquez Jr. fra Miami Heat



Keldon Johnson, San Antonio Spurs



Årets trener



J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons



Mitch Johnson, San Antonio Spurs



Joe Mazzulla, Boston Celtics



Årets lagkamerat