NBA Awards avslører finalister: SGA, Wemby og "Joker" for MVP, men ingen Doncic
Vinnerne vil bli annonsert én per dag fra og med denne uken.
NBA har avslørt listen over finalister til NBA Awards, inkludert MVP, som vil bli avgjort mellom to tidligere vinnere (Shai Gilgeous-Alexander - i 2025-, Nikola Jokic -2021, 2022, 2024-) og en førstegangskandidat, Victor Wembanyama, leder for blokkerte skudd for tredje år på rad, og vil sannsynligvis vinne Årets defensive spiller.
Finalistene til resten av prisene, inkludert årets clutchspiller (mest avgjørende spiller), ble også offentliggjort i løpet av den første sluttspillhelgen. Anthony Edwards ble nominert til årets clutchspiller til tross for at han ikke har spilt de 65 kampene som kreves, fordi det er denne prisen som kåres av ligatrenerne.
Luka Doncic og Cade Cunningham appellerte med hell for å bli inkludert på listen til tross for at de spilte henholdsvis 64 og 63 kamper, selv om de ikke ble nominert og må nøye seg med å bli valgt til All-NBA-utmerkelsen.
Den eneste nominerte fra Dallas Mavericks, Cooper Flagg, nr. 1 i fjor, er nominert til årets rookie, sammen med Kon Knueppel VJ Edgecombe. Vinnerne vil bli annonsert denne uken, sammen med All-NBA-lagene.
Mest verdifulle spiller
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Nikola Jokić, Denver Nuggets
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Årets clutch-spiller
- Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Jamal Murray, Denver Nuggets
Årets nykommer
- VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks
- Kon Knueppel, Charlotte Hornets
Årets defensive spiller
- Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
- Ausar Thompson, Detroit Pistons
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Mest forbedrede spiller
- Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks
- Deni Avdija, Portland Trail Blazers
- Jalen Duren, Detroit Pistons
Årets sjettemann
- Tim Hardaway Jr. fra Denver Nuggets
- Jaime Jaquez Jr. fra Miami Heat
- Keldon Johnson, San Antonio Spurs
Årets trener
- J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
- Mitch Johnson, San Antonio Spurs
- Joe Mazzulla, Boston Celtics
Årets lagkamerat
- Desmond Bane, Orlando Magic
- Jalen Brunson, New York Knicks
- Pat Connaughton, Charlotte Hornets
- De'Aaron Fox, San Antonio Spurs
- Jeff Green, Houston Rockets
- Jrue Holiday, Portland Trail Blazers
- DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans
- Duncan Robinson, Detroit Pistons
- Marcus Smart, Los Angeles Lakers
- Jayson Tatum, Boston Celtics
- Garrett Temple, Toronto Raptors
- Jaylin Williams, Oklahoma City Thunder