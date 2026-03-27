NBA bekrefter offisielt planene om å "utforske" en utvidelse av ligaen med to nye lag

NBA har offisielt godkjent utvidelsen av ligaen, etter at NBAs styre avholdt en avstemning i New York torsdag for å "formelt utforske en potensiell utvidelse av ligaen med to nye lag i Las Vegas og Seattle".

"Dagens avstemning gjenspeiler styrets interesse i å utforske en potensiell utvidelse til Las Vegas og Seattle - to markeder med en lang historie av støtte til NBA-basketball", sa NBA-kommissær Adam Silver. "Vi ser frem til å ta dette neste skrittet og engasjere oss med interesserte parter".

Selv om formuleringen er viktig (NBA godkjente at de vil "utforske utvidelsen", ikke forplikte seg til det), rapporterer media at begge lagene vil bli opprettet, og at hvert av dem vil betale en inngangsavgift på rundt 7-10 milliarder dollar, som vil komme fra de nylige salgene av franchiser som Boston Celtics eller Los Angeles Lakers, som ble solgt for over 10 milliarder dollar i fjor. Nå er det på tide å finne potensielle eiere, og investeringsbanken PJT Partners er hyret inn av NBA som strategisk rådgiver for å evaluere potensielle eiere.