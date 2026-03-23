NBA benåder Luka Doncic og opphever hans 16. tekniske foul, som medførte utestengelse

Los Angeles Lakers er inne i en oppsiktsvekkende utvikling i NBA, og har gjort seg fortjent til å avslutte sesongen som nummer tre i Western Conference, og søndagens 105-104-seier over Orlando Magic var deres niende på rad. Kampen var bemerkelsesverdig fordi LeBron James tangerte Robert Parishs rekord som spilleren med flest spilte kamper i den ordinære sesongen, 1612.

Den negative delen var at Luka Doncic (som scoret 33 poeng, noe som tilsvarer hans gjennomsnitt på 33,4 poeng per kamp denne sesongen) fikk sin 16. tekniske foul for sesongen, da han og Goga Bitadze fra Magic havnet i en opphetet krangel, noe som resulterte i at begge spillerne fikk fouls. Doncic sa at Bitadze hadde fornærmet familien hans, noe den georgiske spilleren benektet, og sa at det var sloveneren som først fornærmet moren hans.

Likevel fikk Doncic en straff som, fordi det var hans 16. tekniske foul for sesongen, utløste en automatisk sanksjon for neste kamp. Los Angeles Lakers anket til NBA, og ligaen benådet Doncic: Suspensjonen hans er opphevet, og han er klar til å spille sin neste kamp, mot Detroit Pistons på mandag.

Tekniske fouls har vært et vanlig problem i Doncics NBA-karriere på grunn av hans hyppige utbrudd, spesielt mot dommerne, og dette var tredje gang i karrieren at han nådde 16 tekniske fouls, noe som automatisk medfører én kamps utestengelse. De to andre tilfellene var da han spilte for Dallas Mavericks.