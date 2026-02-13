NBA bøtelegger Utah Jazz og Indiana Pacers for "oppførsel som er skadelig for ligaen": tap med vilje

HQ

Utah Jazz og Indiana Pacers har blitt bøtelagt av NBA for "oppførsel som er skadelig for ligaen", eller med andre ord å tape med vilje for å få en bedre plass i draften. Utah Jazz, som ligger på 13. plass i Western Conference etter bare å ha vunnet 18 kamper og tapt 38, er allerede i gang med "tanking", det vil si å tape med vilje for å sikre seg bedre valg i neste draft.

NBA fant det svært mistenkelig at Jazz i kampene mot Orlando Magic 7. februar og Miami Heat 9. februar tok ut to av sine beste spillere, Lauri Markkanen og Jaren Jackson Jr. før begynnelsen av fjerde omgang, selv om disse spillerne ellers var i stand til å fortsette å spille og utfallet av kampene deretter var tvilsomt.

NBA fant også ut at Indiana Pacers brøt retningslinjene for spillerdeltakelse, nettopp under en kamp mot Utah Jazz 3. februar, da de fant ut at "Pascal Siakam, en stjernespiller i henhold til retningslinjene, og to andre Pacers-spillere, hvorav ingen av dem deltok i kampen, kunne ha spilt i henhold til den medisinske standarden i retningslinjene, blant annet ved å spille færre minutter."

NBA bøtelegger Utah Jazz med 500 000 dollar og Indiana Pacers med 100 000 dollar.

"Åpenlys oppførsel som dette, som prioriterer draft-posisjon fremfor å vinne, undergraver grunnlaget for NBA-konkurransen, og vi vil reagere tilsvarende på alle ytterligere handlinger som kompromitterer integriteten i våre spill", sier NBA-kommissær Adam Silver, som vil samarbeide med styret og konkurransekomiteen for å eliminere denne typen oppførsel for godt.