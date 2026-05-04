NBA Conference-semifinaler etter overraskende eliminering av Boston Celtics og Orlando Magic
Dette er semifinalene i NBA Conference som starter denne uken.
NBA-sluttspillet er nå komplett, etter at Philadelphia 76ers slo ut 2024-mesterne Boston Celtics i den syvende og siste kampen i Boston (100-109). Rivaliteten mellom Philadelphia og Boston er legendarisk i NBA, som det mest gjentatte NBA-sluttspillet i historien: 23 serier, vanligvis dominert av Boston, som har vunnet 15 av de 23 møtene.
Søndag ble imidlertid trenden brutt, da Philadelphia vant serien for niende gang i historien, og det var niende gang Boston-Philadelphia-sluttspillet nådde den avgjørende syvende kampen, og de vant etter å ha ligget under 3-1 i sluttspillserien. Boston Celtics hadde vært det nest beste laget i Eastern Conference, med en statistikk på 56-26, mens Philadelphia lå på sjuendeplass, 45-37, og derfor er dette utfallet enda mer overraskende.
Fire andre lag nådde kamp 7 i sluttspillet: Detroit Pistons, det beste laget i øst, beseiret også Orlando Magic etter å ha ligget under 3-1 i serien, og vant den siste kampen 116-94, mens Cleveland Cavaliers slo Toronto Raptors 114-102.
NBA Conference-semifinalen:
Etter sluttspillet starter Conference-semifinalene denne uken, også med en serie best av sju kamper :
Vest
- Minnesota Timberwolves (6) mot San Antonio Spurs
- Los Angeles Lakers (4) mot Oklahoma City Thunder (1)
Øst
- Philadelphia 76ers (7) mot New York Knicks (3)
- Cleveland Cavaliers (4) mot Detroit Pistons (1)