NBA Conference-semifinaler etter overraskende eliminering av Boston Celtics og Orlando Magic

NBA-sluttspillet er nå komplett, etter at Philadelphia 76ers slo ut 2024-mesterne Boston Celtics i den syvende og siste kampen i Boston (100-109). Rivaliteten mellom Philadelphia og Boston er legendarisk i NBA, som det mest gjentatte NBA-sluttspillet i historien: 23 serier, vanligvis dominert av Boston, som har vunnet 15 av de 23 møtene.

Søndag ble imidlertid trenden brutt, da Philadelphia vant serien for niende gang i historien, og det var niende gang Boston-Philadelphia-sluttspillet nådde den avgjørende syvende kampen, og de vant etter å ha ligget under 3-1 i sluttspillserien. Boston Celtics hadde vært det nest beste laget i Eastern Conference, med en statistikk på 56-26, mens Philadelphia lå på sjuendeplass, 45-37, og derfor er dette utfallet enda mer overraskende.

Fire andre lag nådde kamp 7 i sluttspillet: Detroit Pistons, det beste laget i øst, beseiret også Orlando Magic etter å ha ligget under 3-1 i serien, og vant den siste kampen 116-94, mens Cleveland Cavaliers slo Toronto Raptors 114-102.

NBA Conference-semifinalen:

Etter sluttspillet starter Conference-semifinalene denne uken, også med en serie best av sju kamper :

Vest



Minnesota Timberwolves (6) mot San Antonio Spurs



Los Angeles Lakers (4) mot Oklahoma City Thunder (1)



Øst



Philadelphia 76ers (7) mot New York Knicks (3)



Cleveland Cavaliers (4) mot Detroit Pistons (1)

