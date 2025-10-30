NBA godkjenner salget av Los Angeles Lakers for over 10 milliarder dollar

HQ

Los Angeles Lakers vil bli solgt for over 10 milliarder dollar (ifølge The Athletic kan det endelige tallet bli rundt 12 milliarder dollar), det er nå offisielt. Nyheten ble først kjent i fjor sommer, og nå har NBAs styre enstemmig godkjent salget.

Forretningsmannen Jerry Buss kjøpte NBA-franchisen i 1979 for 67,5 millioner dollar (tilsvarende 290 millioner dollar i 2024). Nå vil laget som har vunnet 10 NBA-mesterskap under Buss-familiens eierskap, bli solgt for 10 000 millioner dollar til Mark Walter, administrerende direktør i holdingselskapet TWG Global. Jeanie Buss, datteren til Jerry, vil imidlertid forbli lagets guvernør i minst fem år, og Buss-familien vil fortsatt ha en eierandel på 15 % i Lakers.

Dette vil gå inn i historien som det største salget av et amerikansk idrettslag noensinne, og overgår salget av Boston Celtics for 6,1 milliarder dollar i mars i fjor, som allerede hadde rekorden. De er imidlertid langt fra å være de mest verdifulle idrettsfranchisene, ifølge Sportico: Los Angeles Lakers ville vært nummer fem på listen, bak New York Giants, Los Angeles Rams, Golden State Warriors (det mest verdifulle i NBA, med 11,33 milliarder dollar) og Dallas Cowboys (12,2 milliarder dollar).