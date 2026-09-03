NBA pålegger LA Clippers den største boten noensinne, 30 millioner dollar, for svindelen knyttet til utbetalingene til Kawhi Leonard

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NBA har ilagt Los Angeles Clippers sin største bot noensinne, 30 millioner dollar, samt fratatt dem fem valg i første runde mellom 2029 og 2033 og suspendert eieren Steve Ballmer i 12 måneder, på grunn av svindel knyttet til spilleren Kawhi Leonard. Laget brukte en falsk sponsoravtale for å betale mer penger til Leonard, og omgikk dermed lønnstakreglene i basketballligaen.

NBAs etterforskning avdekket «et mønster av uredelig oppførsel og flere alvorlige regelbrudd». Undersøkelsen, som ble avslørt i september 2025 av journalisten Pablo Torre, viste at Leonard hadde inngått en avtale på 28 millioner dollar med et nå konkursrammet selskap ved navn Aspiration, som ikke krevde noe arbeid fra Leonards side – det hele var et opplegg for å kanalisere penger fra LA Clippers til Kawhi Leonard uten å bryte NBA-reglene direkte.

Leonard, som har vunnet NBA-mesterskapet to ganger, har fått en bot på 700 000 dollar, men nå som etterforskningen er avsluttet, forventes det at han vil fullføre overgangen fra Clippers til Toronto Raptors, som tidligere var satt på vent.

Eieren av LA Clippers, Steve Ballmer, har blitt suspendert fra alle liga- og lagaktiviteter i 12 måneder, og hans advokat uttalte i en pressemelding fra Clippers at laget og eieren har vært gjenstand for en «heksejakt» og at NBA-konklusjonene er «resultatet av en sterkt partisk etterforskning som søker å rettferdiggjøre en forhåndsbestemt fortelling snarere enn fakta og bevis».