HQ

Det er på mange måter både trist og uheldig at favorittidrettene våre i dag blir fullstendig ødelagt av de digitale spilltolkningene som dominerer sjangeren. Overdrevent kompliserte spillsystemer som tar sikte på å simulere hvert eneste aspekt av den aktuelle sporten, blandes med tusenvis av undermenyer og dusinvis av dyre mikrotransaksjoner, noe som for min del har ført til at jeg kjeder meg fullstendig. Før elsket jeg NBA 2K-serien. Men i dag? Nei takk. Jeg pleide å elske NHL-oppfølgeren signert EA. I dag? Jeg takker med glede nei. Det er en grådighet i spillverdenen generelt, og kanskje til og med i denne sjangeren spesielt, som jeg tror ødelegger all mulig spillglede.

NBA Infinite er ikke fullt så rotete som det kunne ha vært. I bunn og grunn er det et påkostet og ambisiøst oppbygd sportsspill som gis bort gratis, og hvis du vil bli bedre raskere og hvis du vil ha spesielle klær, må du åpne lommeboken på vidt gap. Det store problemet her er at alt du kan kjøpe, føles så slurvete satt sammen og meningsløst når det gjelder reell verdi, ikke ulikt NBA 2K-spillene de siste årene.

Dette er en annonse:

I NBA Infinite spiller du enten en mot en, tre mot tre eller hele lag, det vil si fem spillere mot fem. De to første alternativene foregår på en bane, mens etterligningen av ekte NBA-basketball naturligvis foregår på et arenagulv i full størrelse. Utviklerne Lightspeed Studios har tatt elementer fra NBA 2K-spillsystemet og forenklet, forenklet og forenklet, noe som betyr at du nå kan bruke funksjoner som crossovers, pasninger, skudd og blokkeringer. Det handler om å vinne for å tjene penger og poeng, som du kan oppgradere spilleren din med. I utgangspunktet er det like "nytt" som sporten selv, men i det store og hele er det ganske godt bygget. Det er derfor synd at spillkontrollen ikke er høy nok.

Spillkontrollen er berøringsbasert og treg som søppel, og det er altfor få rene animasjonspauser, noe som gjør at det føles som om spilleren lever sitt eget liv og fortsetter å løpe i en bestemt retning flere sekunder etter at du har styrt den andre veien. Dette er problematisk. Jeg hater denne typen gammeldags spillmekanikk i et sportsspill og savner hurtigheten og smidigheten fra mer arkadevennlige alternativer. Det er også problematisk at du for eksempel ikke kan velge hvilken lagkamerat du vil slå en pasning til (spillet velger det, dumt nok) eller blokkere en crossover, selv om du ser den komme. Dette er fordi spillerne er for trege. Veldig trege.

Dette er en annonse:

Grafikken er god, selv om presentasjonen overlater en del å ønske med Windows-typografi og sterke fargevalg. Når alt kommer til alt, er det egentlig ikke noe galt med NBA Infinite, og ambisjonsnivået er høyt, men mikrotransaksjoner og vanskelig spillkontroll gjør at karakteren min forblir en svak sekser.