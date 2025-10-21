NBA kommer på Amazon Prime Video: Hvilke kamper du kan se uten ekstra kostnad

HQ

NBA 2025/26 starter i morgen, onsdag 22. oktober, med mesterne Oklahoma City Thunder mot Houston Rockets (01:30 CET, 00:30 BST) og Los Angeles Lakers mot Golden State Warriors (04:00 CET, 03:00 BST). Disse to kampene er IKKE inkludert i Amazon Prime Video-avtalen med NBA, men mange andre er det.

Dette kommer av en fullstendig restrukturering av TV-rettighetene til NBA, med start i USA, der avtalen mellom basketball-ligaen og TNT Sports opphørte etter 36 år. I stedet solgte NBA rettighetene sine til en blanding av selskaper: Disney-eide ABC/ESPN, Universal-eide NBC/Peacock og Amazon Prime Video. I USA må seerne bytte til ulike kanaler og strømmetjenester så å si daglig for å få med seg favorittlagene sine. Men hva med internasjonalt?

Med avtalen, som løper frem til 2035/36-sesongen, vil Amazon tilby en pakke med kamper som skal være tilgjengelig på Prime Video internasjonalt. I USA vil Prime Video sende 66 ordinære sesongkamper og et utvalg av sluttspillkamper og spesialkamper, som NBA Cup eller Conference Finals.

Globalt vil pakken inneholde ytterligere 20 kamper, en Conference Finals-serie hvert år og NBA-finalene i partallsår (inkludert 2026). Totalt 87 kamper i den ordinære sesongen, NBA-cupfinalene, play-in-kamper, en tredjedel av kampene i første og andre runde, play-off-kamper, én Conference-finale og hele NBA-finalen 2026. Alt dette er inkludert i det vanlige Prime Video-abonnementet, uten ekstra kostnad.

De første kampene som blir tilgjengelige på Prime Video er New York Knicks mot Boston Celtics (13:30 CET, 00:30 BST) og Minnesota Timberwolves mot Los Angeles Lakers (04:00 CET, 03:00 BST) lørdag 25. oktober.

Andre NBA-kringkastere i Europa

Prime Video NBA-pakken er tilgjengelig internasjonalt i land som Mexico, Brasil, Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, Storbritannia og Irland. Det kan være forskjeller i resten av territoriene, så se på dine lokale kringkastere hvis du er interessert i å se NBA.

Samtidig tilbyr Amazon bare en betydelig, men fortsatt ufullstendig pakke med NBA-kamper. Som i USA er resten av kampene fordelt på andre kringkastere.

I Spania vil Movistar Plus (tidligere Canal+) for første gang på 30 år ikke eie NBA, men i stedet være tilgjengelig på DAZN (via betalt abonnement). I Storbritannia vil Sky Sports fortsette å sende noen NBA-kamper.

Men hvis du vil ha hele pakken, er den beste og eneste måten å få det på NBA League Pass-abonnementet, som er tilgjengelig internasjonalt (sjekk tilgjengeligheteni ditt land). I Europa koster det 15,99 euro i måneden (vanlig abonnement), 19,99 euro (premium). Den gode nyheten er at Amazon Prime Video vil fungere som et knutepunkt der du kan få tilgang til alle abonnementer (for eksempel DAZN i Spania samt League Pass).

Kommer du til å se noen NBA-kamper i år?