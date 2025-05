NBA-konferansefinalene er klare og fulle av overraskelser

HQ

Verdens fremste basketballiga går inn i sluttspurten av sesongen. Konferansefinalene avgjør hvem som blir konferansemester. Som du kanskje vet, består NBA av Eastern og Western Conference, som deler USA i to forskjellige deler. De to konferansevinnerne møter hverandre i NBA-finalene for å kjempe om trofeet Larry O'Brien. Og dette året tegner til å bli et lovende år.

Vi begynner med den som ligger nærmest Europa, Eastern Conference, der Indiana Pacers møter New York Knicks. De to finalistene er de store overraskelsene, og eliminerer de regjerende mesterne og et av de beste lagene i den ordinære sesongen. Indianapolis-laget slo nesten ut Cleveland Cavaliers, som hadde en veldig god sesong og endte på førsteplass i tabellen med 4-1. Og når det gjelder Big Apple-laget, eliminerte de et Boston Celtics-lag som lignet lite på forrige sesongs mestere. Jayson Tatums akillesskade og lagets dårlige prestasjoner resulterte i en 4-1-seier for Knicks. Dermed får vi gjenoppleve konferansefinalene fra sesongene 1993-94, 1998-99 og 1999-2000.

Og for å avslutte med Stillehavssiden, i tillegg til å oppleve en konferansefinale uten sidestykke, blir det første gang siden 1996 at ingen lag fra delstatene California eller Texas deltar, med Oklahoma City Thunder mot Minnesota Timberwolves. I dette oppgjøret vil en av de mest lovende unge kjernene i Thunder møte et av ligaens ansikter i Anthony Edwards og Wolves. Oklahoma Thunder har slått ut Denver Nuggets, mesterne for to år siden, i kamp 7, og Minneapolis Thunder har slått ut skadeskutte Golden State Warriors 4-1.

NBA Conference Finals 2025 potensielle milepæler

Disse kampene er svært interessante på grunn av implikasjonene for ligaen på lang sikt. Indiana Pacers kan komme tilbake til NBA-finalen etter 25 år og vinne sin første ring. New York Knicks ville også returnere til finalen 26 år senere, selv om de vant to mesterskap for mer enn 50 år siden. Oklahoma City Thunder vant en ring før de flyttet, men nå har de ikke vært i en finale siden 2012. Og Minnesota Timberwolves er på jakt etter sin første finale noensinne.

Den første kampen i West-serien spilles onsdag 21. oktober kl. 01:30 BST, 02:30 CEST (natt til tirsdag 20. oktober), og i East-serien starter de torsdag 22. oktober kl. 01:00 BST, 02:00 CEST (natt til onsdag 21. oktober).

Hvilke lag tror du tar seg til finalen?