NBA-kort med Michael Jordan og Kobe Bryants signaturer slår rekorden som det dyreste kortet noensinne

En ny rekord er nettopp slått: det dyreste sportskortet (eller et hvilket som helst kort) noensinne, solgt på en auksjon i helgen for 12,9 millioner dollar av Heritage Auctions. Grunnen til at det er så dyrt? Det har signaturene til basketball-legendene Michael Jordan og Kobe Bryant. Det er det eneste eksemplaret som noensinne vil eksistere med de to spillernes påsydde NBA-logoer.

Det er også ganske vakkert, med NBA-logoen lappet slik den så ut på Bryants Los Angeles Lakers-trøye og Jordans Chicago Bulls-trøye. Kortet ser ut til å være fra samlingen Upper Deck Exquisite fra 2007-08, og det var opprinnelig priset til 6 millioner dollar, men den endelige prisen mer enn doblet det opprinnelige budet.

Det slår rekorden som det dyreste sportskortet noensinne, noe som er overraskende med tanke på at det er relativt nytt: Den forrige rekordholderen var et baseballkort av New York Yankees-legenden Mickey Mantle, som ble solgt i 2022 for 12,6 millioner dollar. Det forrige dyreste basketballkortet var et kort signert Stephen Curry, som ble solgt i 2020 for 5,9 millioner dollar, ifølge EFE.

Det er imidlertid ikke det dyreste sportssamlerobjektet noensinne: En trøye som Babe Ruth hadde på seg i Baseball World Series i 1932, ble solgt for 24 millioner dollar i fjor.