NBA-legenden Chris Paul dumpet av Clippers midt i "avskjedssesongen": opprørte fans kan ikke tro det

Mindre enn to uker etter at han annonserte at han ville legge opp ved sesongslutt, har NBA-veteranen Chris Paul plutselig blitt droppet av laget sitt Los Angeles Clippers. Spilleren la ut en Instagram-historie midt på natten, der han skrev at "Just found out I'm being sent home", med en freds-emoji.

Lawrence Frank, president for basketballoperasjoner i laget, bekreftet i en uttalelse at "Vi skiller oss fra Chris, og han vil ikke lenger være med på laget. Vi vil jobbe med ham på neste steg i karrieren hans".

"Chris er en legendarisk Clipper som har hatt en historisk karriere. Jeg vil gjøre én ting veldig klart. Ingen klandrer Chris for våre dårlige resultater. Jeg tar ansvar for rekorden vi har akkurat nå. Det er mange grunner til at vi har slitt. Vi er takknemlige for den innvirkningen Chris har hatt på franchisen", legger Frank til.

Los Angeles Clippers er for øyeblikket et av de dårligste lagene denne sesongen, med en statistikk på 5 seire og 16 tap.

Fans kan ikke tro hvordan Clippers har dumpet Chris Paul

Paul, med kallenavnet The Point God, ansett som en av de beste i point guard-posisjonen, fyller 41 år i mai, og er den nest eldste aktive spilleren i basketball-ligaen, bare bak LeBron James. Til tross for mange individuelle titler, som å bli kåret til All-Star 12 ganger, samt to olympiske gullmedaljer, har han aldri vunnet NBA-mesterskapet og bare nådd én finale.

Han spilte for lag som Golden State Warriors, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder og Houston Rockets, men hans lengste periode var med Clippers, mellom 2011 og 2017, og han kom tilbake til dem i 2025 for en "avskjedssesong" ... og det er derfor sparkingen hans virker så sjokkerende.

Nå, etter denne plutselige episoden, kaller fansen ham "en av de mest uheldige spillerne i NBA-historien": "Kommer tilbake til Clipper-land for en avskjedsturné noen år senere ... laget er uventet elendig. Annonserer pensjonering på nytt for å se om noen bryr seg... et par uker senere ber Clippers ham om å dra hjem", sier brukeren shpillo_.

Andre brukere har delt andre memes, der de spøker med at Paul blir vekket midt på natten for å få beskjed om at laget gir ham sparken, i en følelse av vantro og frustrasjon over hvordan laget behandler en av tidenes største spillere i hans siste sesong.