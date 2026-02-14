NBA-legenden Chris Paul kunngjør sin definitive og brå pensjonering som 40-åring

HQ

Chris Paul, en NBA-legende som regnes som en av de beste i historien i sin posisjon som point guard - og som har fått kallenavnet The Point God - har kunngjort at han pensjonerer seg, litt tidligere enn planlagt. Paul, som var den eldste aktive spilleren i ligaen og en av de få som har spilt i 21 forskjellige sesonger, hadde tidligere i sesongen sagt at han ville pensjonere seg ved sesongslutt.

Men to uker senere droppet laget hans, Los Angeles Clippers, ham fra laget, noe som opprørte mange fans: Han ble dumpet av det laget som vil bli mest forbundet med ham: Paul spilte for Clippers mellom 2011 og 2017 og kom deretter "hjem" i 2025, bare for at laget deres skulle kvitte seg med ham. Ifølge ESPNs Shams Charania var Paul ikke på talefot med Clippers-trener Tyronn Lue, noe som førte til oppsigelsen.

Pauls siste sesong ble brått avbrutt: Paul ble sist byttet bort til Toronto Raptors, men laget ga ham avkall på ham, noe som effektivt avsluttet karrieren til 40-åringen, som kunngjorde sin pensjonisttilværelse på Instagram.

"Nå er det nok! Etter 21 år trekker jeg meg tilbake fra basketball. Jeg er mest fylt med så mye glede og takknemlighet! Selv om dette kapittelet som 'NBA-spiller' er over, vil basketballspillet for alltid være inngrodd i DNA-et i livet mitt", skrev Paul. "Jeg har vært i NBA i mer enn halvparten av livet mitt, i tre tiår. Det er sprøtt bare å si det."

Chris Paul fikk dessverre aldri vinne en NBA-ring og nådde bare én finale, i 2021 med Phoenix Suns, men ble valgt til All-Star 12 ganger og vant to OL-gull med USA i 2008 og 2012.