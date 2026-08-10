NBA-legenden Don Nelson er død, 86 år gammel: Fem ganger NBA-mester med Boston Celtics

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Don Nelson, en av de største NBA-legendene, er død i en alder av 86 år etter å ha fått et hjerneslag. Som spiller var han aktiv i 14 sesonger, hovedsakelig elleve sesonger for Boston Celtics, mellom 1965 og 1976, og vant fem NBA-mesterskap; Celtics pensjonerte trøyenummeret hans, nr. 19. Før det spilte han for Chicago Zephyrs og Los Angeles Lakers.

Etter at han la opp, jobbet han i 34 år som trener for Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks og Dallas Mavericks, med en statistikk på 1 335 seire og 1 063 tap – rekorden for flest seire i grunnserien av noen trener i NBA-historien, inntil den ble slått av Gregg Popovich i 2022.

NBA-kommissær Adam Silver sa at «Don Nelson revolusjonerte NBA-basketballen gjennom sin fryktløshet, oppfinnsomhet og dype overbevisning. Han brakte en umiskjennelig personlighet inn i alt han gjorde, og hans innflytelse på vår sport vil fortsette å merkes i generasjoner fremover.»

Nelson tilbrakte sine siste år på Maui, på en gård med blomster, kaffe og cannabis, men flyttet sine siste måneder til Frisco i Texas.