NBA-legenden Lenny Wilkens dør 88 år gammel: en av de mest produktive trenerne i historien

HQ

Lenny Wilkens, den ærverdige NBA-spilleren og -treneren som ble innlemmet tre ganger i Hall of Fame (som NBA-spiller og -trener og trener for "dream team" i Barcelona 92) døde 88 år gammel, kunngjorde familien hans. Han spilte i 15 år, mellom 1960 og 1975, som point guard, og var trener i 32 sesonger, mellom 1969 og 2005 (noen år både som spiller og trener). Han ble kåret til en av NBAs 75 beste spillere og 15 beste trenere gjennom tidene.

Som trener jobbet han for Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors og New York Knicks. Han vant sitt eneste NBA-mesterskap som trener for Seattle SuperSonics i 1979, som også var lagets eneste tittel. SuperSonics flyttet til Oklahoma City og er nå Oklahoma City Thunder, nåværende NBA-mestere.

Wilkens ble kåret til NBA All-Star ni ganger som spiller, og ytterligere fire ganger som hovedtrener. Han var også trener for laget som vant OL-gull i 1996. Han var trener i 2487 ordinære kamper i sin trenerkarriere, med 1332 seire og 1155 nederlag.

"Lenny Wilkens representerte det aller beste av NBA, som en Hall of Fame-spiller, Hall of Fame-trener og en av spillets mest respekterte ambassadører", sa NBA-kommissær Adam Silver. "Men enda mer imponerende enn Lennys basketballprestasjoner, som inkluderte to olympiske gullmedaljer og et NBA-mesterskap, var hans engasjement for service - spesielt i hans elskede lokalsamfunn i Seattle, der en statue står til ære for ham."