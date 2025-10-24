NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma scorer karrierebeste med 55 poeng i finalereprisen mot Indiana Pacers

HQ

På en dag preget av FBIs arrestasjoner av mafiafamiliemedlemmer og noen tidligere og nåværende NBA-spillere, fortsatte basketball-ligaen som normalt, eller så normalt som det kan bli i en omkamp fra forrige sesongs finaler, mellom Oklahoma City Thunder og Indiana Pacers, som gikk til dobbel overtid og endte 141-135 for de regjerende mesterne. Indiana fikk ikke sin hevn.

Ligaens nåværende MVP Shai Gilgeous-Alexander scoret 55 poeng, noe som er karrierehøyeste for ham. Det er en påminnelse om at Oklahoma City Thunders triumf i juni i fjor ikke var en tilfeldighet, til tross for at de vant i det mange eksperter kaller en uvanlig åpen æra i NBA, uten noen klare favoritter til å vinne ligaen. Oklahoma vant, men Indiana holdt stand uten stjernen Tyrese Haliburton, som var skadet etter å ha revet av akillessenen, og uten guarden Andrew Nembhard.

Et ytterligere bevis på uforutsigbarheten i ligaen og mangelen på en virkelig dominant er at Oklahoma har vunnet sine to første NBA-kamper etter dobbel overtid: På onsdag slo Thunder Houston Rockets også etter to overtider, der SGA også ble avgjørende. Det er første gang i historien at et lag går til to doble overtider i sine to første kamper i sesongen.