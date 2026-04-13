NBA play-in-turnering: hvordan fungerer den, spilleplan denne uken

NBA-sesongen begynner i morgen, tirsdag 14. april, med play-in-turneringen, en minikonkurranse før sluttspillet mellom lagene som endte på syvende til tiendeplass i den ordinære sesongen, med to ledige sluttspillplasser på hver konferanse som står på spill.

Den siste kvelden av den ordinære sesongen endte med at Detroit Pistons og Oklahoma City Thunder sikret seg topplasseringene i øst og vest, etterfulgt av Boston Celtics og San Antonio Spurs. Play-in-lagene var allerede bestemt noen dager før finalekampene, men rekkefølgen er svært viktig ettersom lagene som endte på 7. og 8. plass bare trenger å spille én kamp for å kvalifisere seg til sluttspillet, mens 9. og 10. plass må vinne to kamper :

Western Conference:



7. Phoenix Suns



8. Portland Trail Blazers



9. Los Angeles Clippers



10. Golden State Warriors



Eastern Conference:



7. Philadelphia 76ers



8. Orlando Magic



9. Charlotte Hornets



10. Miami Heat



Hvordan fungerer play-in-turneringen i NBA?

Play-in-turneringen finner sted mellom tirsdag 14. april (allerede onsdag i europeisk tid) og fredag 17. april. Lagene som er rangert som nummer sju og åtte spiller den første kampen, og vinneren kvalifiserer seg automatisk til sluttspillet på sjuendeplass. Taperen av den kampen får en ny sjanse, mot vinneren av den andre "semifinalen" mellom det niende og tiende laget.

Dette er tidsplanen for play-in-turneringen 2026 :

Western Conference:



Suns (7) mot Trail Blazers (8): 15. april, kl. 16.00 CEST, kl. 15.00 BST



Clippers (9) mot Warriors (10): 16. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale: 18. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Eastern Conference:



76ers (7) mot Magic (8): 16. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Hornets (9) mot Heat (10): 15. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



finale: 18. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Etter det begynner sluttspillet lørdag 18. april, med de første kampene som er planlagt, inkludert Cavaliers mot Raptors, Nuggets mot Timberwolves, Lakers mot Rockets og Knicks mot Hawks.