NBA play-ins dag 1: Warriors, Grizzlies, Hawk og Magic kjemper for overlevelse i natt

HQ

NBA play-ins starter i morgen, og det er knyttet stor spenning til denne miniturneringen, som ble introdusert i 2020 som en måte å skape mer spenning før sluttspillet... og sørge for at alle lag kjempet til siste slutt om en best mulig plass i grunnspillet.

Tirsdag (amerikansk tid) skal de sjuende og åttende beste lagene i hver conference kjempe om å bli direkte kvalifisert til sluttspillet. I vest møtes to av de beste lagene, Memphis Grizzlies og Golden State Warriors (kl. 03:00 BST, 04:00 CEST onsdag 16. april). Ja Morant mot Stephen Currry, i en kamp som NBA.com-ekspert Steve Aachburner spår at vil gå i Warriors' favør, fordi Grizzlies har tapt alle åtte kampene i California denne sesongen.

Vinneren møter Houston Rockets i sluttspillet, og taperen må spille en påfølgende play-in-kamp mot vinneren av Sacramento Kings (niendeplass i grunnserien) og Dallas Mavericks (tiendeplass).

I øst møter Atlanta Hawks Orlando Magic, kl. 00:30 BST, 1:30 CEST på onsdag. Vinneren blir plassert mot fjorårets mestere Boston Celtics i sluttspillet. Taperen møter enten Miami Heat eller Chicago Bulls, for å få den siste plassen i sluttspillet, mot det beste laget i øst, Cleveland Vavaliers.