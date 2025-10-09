NBA returnerer til Kina, deres viktigste internasjonale marked, for første gang siden 2019

HQ

NBA er tilbake i Kina for første gang siden 2019, der to pre-season-kamper mellom Brooklyn Nets og Phoenix Suns vil finne sted i Macau denne helgen. Basketball er en av Kinas mest populære idretter, og NBA har stor oppslutning i Kina, og NBAs tilstedeværelse forsøker å myke opp det anspente diplomatiske forholdet mellom USA og Kina.

Disse spenningene nådde et bristepunkt i 2019, da Houston Rockets' daglige leder Daryl Morey sendte ut en tweet der han støttet protestene i Hongkong. Som et resultat av dette suspenderte Kina TV-rettighetene til NBA, og kinesiske sponsorer ble tvunget til å kutte båndene til den amerikanske ligaen.

Seks år senere er alt dette tilgitt: TV-sendingene fra NBA kom så smått tilbake i Kina, og endelig vil noen fans kunne se dem i levende live (for første gang i gambling-huben Macao), samtidig som NBA annonserer et flerårig partnerskap med Alibaba, et av Kinas største teknologiselskaper. NBA ønsker å "forbedre supporteropplevelsene2 ved hjelp av Alibabas nettskytjenester og kunstig intelligens.