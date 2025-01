NBA returnerer til Paris denne måneden med en dobbeltkamp og spesielle gjester

HQ

Det har lenge vært en tradisjon at pariserne får se en NBA-kamp i begynnelsen av året. Samarbeidet mellom den nordamerikanske basketballigaen og sponsoren Tissot fortsetter i år, og denne gangen med et dobbeltarrangement: For første gang vil Accor Arena i Paris få se to NBA-kamper.

De vil bli avholdt i slutten av januar: Torsdag 23. januar og lørdag 25. januar 2025. Begge kampene vil ha de samme lagene, de femdobbelte NBA-mesterne San Antonio Spurs og Indiana Pacers, som en del av den ordinære sesongen, og begge bytter plass med lokale gjester.

Valget er klart: Spurs' stjerne er Victor Wembanyama, en del av det franske landslaget som vant sølvmedalje i Paris i 2024, og en stor kjendis i Frankrike. Den enorme spilleren, 2,21 meter høy, den høyeste aktive spilleren i ligaen, slo nylig en ny NBA-rekord.

Franske NBA-fans kan også velge å delta på andre aktiviteter som arrangeres i løpet av uken mellom 22. og 25. januar, som NBA House Paris, et interaktivt gratisarrangement med opptredener av tidligere NBA-legender eller maskoter, samt kjøpe billetter til NBA Paris Jam, som finner sted 24. januar, med kjendiser og influencere, inkludert Formel 1-føreren Esteban Ocon.