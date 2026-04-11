NBA-sesongen avsluttes denne helgen: lag kvalifisert og eliminert for sluttspill og play-in, nåværende brakett

NBA har nesten nådd slutten av den ordinære sesongen, med bare én kampdag igjen, søndag 12. april (allerede mandag i europeisk tid), men alle play-off- og play-in-plassene er allerede avgjort. Atlanta Hawks og Toronto Raptors var de siste som sikret seg en sluttspillplass, og nå er det bare rekkefølgen på noen av kampene etter sesongen (hvem som får hjemmebanefordel) som står på spill.

I fredagens kamper slo Lakers Phoenix Suns 101-73. LeBron James ble den fjerde spilleren i NBA-historien til å hente inn over 12 000 assists i karrieren, og Victor Wembanyama scoret 40 poeng og 13 returer for San Antonio Spurs mot Dallas Mavericks, som vant 139-120. Endelig spilte han 65 kamper, som er det som kreves for å bli kåret til MVP. Nikola Jokic gikk glipp av fredagens kamp, men vil spille søndagens kamp med Denver Nuggets mot Spurs for at han skal nå de kontroversielle 65 kampene...

NBA-lag eliminert for ettersesongen:

Western Conference: Pelicans, Grizzlies, Mavericks, Kings, Jazz

Eastern Conference: Bucks, Bulls, Nets, Pacers, Wizards

Per nå er dette play-in-duellene som skal spilles mellom 15. og 18. april, for å avgjøre hvilke to siste lag som skal være med i sluttspillet :

Western Conference:



(7) Phoenix Suns mot (8) Portland Trail Blazers



(9) LA Clippers mot (10) Golden State Warriors



Eastern Conference:



(7) Orlando Magic mot (8) Philadelphia 76ers



(9) Charlotte Hornets mot (10) Miami Heat



Og dette er den nåværende sluttspillbraketten :

Western Conference:



(1) Oklahoma City Thunder mot (8) play-in-vinneren



(2) San Antonio Spurs mot (7) vinneren av play-in



(3) Denver Nuggets mot (6) Minnesota Timberwolves



(4) Los Angeles Lakers mot (5) Houston Rockets



Eastern Conference:



(1) Detroit Pistons mot (8) play-in-vinneren



(2) Boston Celtics mot (7) vinneren av play-in



(3) New York Knicks mot (6) Toronto Raptors



(4) Cleveland Cavaliers mot (5) Atlanta Hawks

