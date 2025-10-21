NBA-sjefen forklarer hvorfor de planlegger en NBA Europe-liga, "ikke først og fremst kommersiell"

HQ

Den nye NBA-sesongen starter på onsdag, og Mark Tatum, nestkommanderende i NBA, snakket med media om mange temaer, inkludert basketligaens ankomst til Europa, noe han bekrefter vil skje "om to år" hvis ting går som planlagt.

Dette vil bety opprettelsen av en ny liga, med nyopprettede lag, eksisterende europeiske klubber som kan kvalifisere seg via FIBAs Champions League, og "kanskje er det noen fotballklubber som ikke har et basketballag, men som ønsker å investere i et basketballag". Detaljene er fortsatt uklare, og planene kan endres og justeres ettersom NBA snakker med klubber (som Real Madrid, Barcelona, Galatasaray eller Fenerbahçe), FIBA og EuroLeague. Han forklarte imidlertid hvorfor de gjør det.

"Grunnen til at vi gjør dette er ikke først og fremst kommersiell. Basketball er den største idretten i Europa, og i EuroLeague er det ingen permanente franchiser i Storbritannia, Paris, Roma eller Berlin. Ligaen er ikke åpen for alle klubber i Europa, og vi ønsker å tjene alle fansen på best mulig måte", sa Tatum (via Eurohoops). "Ved å finne de rette partnerne vil de investere mer penger i sporten, og ikke bare i ligaen, men også i akademier, arenaer, og det vil gi mer ressurser til basketballsporten".

Tatum bekrefter også at "Phase One" vil omfatte 10 eller 12 byer "primært Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland, kanskje Tyrkia, kanskje Hellas for franchiser" Gleder du deg til en potensiell, og nå svært sannsynlig, NBA-liga i Europa?