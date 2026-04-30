NBA-sluttspillet: Kamper torsdag og fredag etter at Pistons og Rockets overlevde og leder til 6. runde

NBA-sluttspillet vil vare litt lenger etter at Houston Rockets og Detroit Pistons holdt tilbake Los Angeles Lakers og Orlando Magic og reddet det første "matchpoenget", satte serien 3-2 og presset frem en sjette kamp i best av sju-serien.

Dette var resultatene fra NBA-kampene onsdag kveld :



Detroit Pistons 116-109 Orlando Magic (Orlando leder 3-2)



Los Angeles Lakers 93-99 Houston Rockets (Lakers leder 3-2)



Cleveland Cavaliers 125-120 Toronto Raptors (Cleveland leder 3-2)



I 2026-sluttspillet har ingen lag gjort rent bord, men Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs er de eneste lagene som har kvalifisert seg til Conference-semifinalene, og for Spurs' vedkommende er det slutten på en ni år lang ventetid.

NBA-sluttspillkamper i runde 6

Runde 6 i NBA-sluttspillet fortsetter umiddelbart, med tre kamper natt til torsdag og tre natt til fredag (men sjekk tidene i europeisk tid).

Knicks, Celtics, Timberwolves, Magic, Cavaliers og Lakers er én seier unna å vinne sluttspillserien:



Atlanta Hawks mot New York Knicks: Fredag 1. mai kl. 01:00 CEST, 00:00 BST



Philadelphia 76ers mot Boston Celtics: Fredag 1. mai kl. 02:00 CEST, 01:00 BST



Minnesota Timberwolves mot Denver Nuggets: Fredag 1. mai kl. 03:30 CEST, 02:30 BST





Orlando Magic mot Detroit Pistons: Lørdag 2. mai kl. 01:00 CEST, 00:00 BST



Toronto Raptors mot Cleveland Cavaliers: Lørdag 2. mai kl. 02:00 CEST, 01:00 BST



Houston Rockets mot Los Angeles Lakers: Lørdag 2. mai kl. 03:30 CEST, 02:30 BST

