Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

NBA-sluttspillet: Kamper torsdag og fredag etter at Pistons og Rockets overlevde og leder til 6. runde

Seks lag er fortsatt med i NBA-sluttspillet etter at Lakers og Magic ble slått i natt.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

NBA-sluttspillet vil vare litt lenger etter at Houston Rockets og Detroit Pistons holdt tilbake Los Angeles Lakers og Orlando Magic og reddet det første "matchpoenget", satte serien 3-2 og presset frem en sjette kamp i best av sju-serien.

Dette var resultatene fra NBA-kampene onsdag kveld :


  • Detroit Pistons 116-109 Orlando Magic (Orlando leder 3-2)

  • Los Angeles Lakers 93-99 Houston Rockets (Lakers leder 3-2)

  • Cleveland Cavaliers 125-120 Toronto Raptors (Cleveland leder 3-2)

I 2026-sluttspillet har ingen lag gjort rent bord, men Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs er de eneste lagene som har kvalifisert seg til Conference-semifinalene, og for Spurs' vedkommende er det slutten på en ni år lang ventetid.

NBA-sluttspillkamper i runde 6

Runde 6 i NBA-sluttspillet fortsetter umiddelbart, med tre kamper natt til torsdag og tre natt til fredag (men sjekk tidene i europeisk tid).

Knicks, Celtics, Timberwolves, Magic, Cavaliers og Lakers er én seier unna å vinne sluttspillserien:


  • Atlanta Hawks mot New York Knicks: Fredag 1. mai kl. 01:00 CEST, 00:00 BST

  • Philadelphia 76ers mot Boston Celtics: Fredag 1. mai kl. 02:00 CEST, 01:00 BST

  • Minnesota Timberwolves mot Denver Nuggets: Fredag 1. mai kl. 03:30 CEST, 02:30 BST


  • Orlando Magic mot Detroit Pistons: Lørdag 2. mai kl. 01:00 CEST, 00:00 BST

  • Toronto Raptors mot Cleveland Cavaliers: Lørdag 2. mai kl. 02:00 CEST, 01:00 BST

  • Houston Rockets mot Los Angeles Lakers: Lørdag 2. mai kl. 03:30 CEST, 02:30 BST

Oleksandr Osipov / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportNBAbasketball


Loading next content