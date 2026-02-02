NBA-spiller taper 11,7 millioner dollar etter 25 kampers utestengelse på forbudte stoffer

HQ

Paul George, 35 år gammel spiller fra Philadelphia 76ers, har blitt utestengt 25 kamper uten lønn for å ha brutt NBAs retningslinjer mot narkotika, da han ble tatt for å ha tatt en feilaktig medisinering. George innrømmet sin feil i en uttalelse, og satte fokus på sin mentale helse.

"I løpet av de siste årene har jeg diskutert viktigheten av mental helse, og i forbindelse med at jeg nylig søkte behandling for et eget problem, gjorde jeg den feilen å ta en feilaktig medisin. Jeg tar fullt ansvar for mine handlinger og ber Sixers-organisasjonen, mine lagkamerater og Philly-fansen om unnskyldning for mine dårlige beslutninger under denne prosessen."

Feilen vil koste George 11,7 millioner dollar av hans lønn på 51,7 millioner dollar, eller omtrent 469 691 dollar for hver av de 25 tapte kampene, som rapportert av ESPN. Laget hans vil spare mer enn 5 millioner dollar i luksusskatt som en del av Georges suspensjon.

George har et gjennomsnitt på 16 poeng mens han skyter 38,2 % fra 3-poengslinjen på 27 kamper denne sesongen, og har hjulpet 76ers til sjetteplass i Eastern Conference.