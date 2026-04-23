NBA-stjernen Kyrie Irving endrer profilbilde i solidaritet med palestinske barn som er blokkert fra å gå på skolen

Kyrie Irving, 34 år gammel point guard for Dallas Mavericks, har endret profilbildet sitt på Instagram i solidaritet med det palestinske folket. Han har valgt et bilde som gikk viralt denne uken, av en palestinsk gutt som leser en bok bak et nettinggjerde, med tre israelske soldater som ser på ham bak.

Fotografiet er tatt av frilansfotografen Andrey X, som rapporterer at den israelske hæren har brukt tåregass mot barn som forsøkte å gå på skolen i Umm al-Kheir på Vestbredden, og som ville krysse en vei som var sperret midt på natten uten noen åpenbar grunn. Samfunnet står overfor en snarlig riving fra israelske soldater, ettersom de ikke har byggetillatelse, noe som sjelden gis til palestinere i dette området av Vestbredden, ifølge Al Jazeera.

I protest demonstrerte skolebarn opp til gjerdet og sang trassige sanger bare noen meter fra de israelske soldatene.

Irving, som ikke har spilt siden februar i fjor, da han valgte å ta seg tid til å komme seg etter korsbåndskaden han pådro seg i mars 2025, har over 20 millioner følgere.

Dette er ikke første gang Irving har uttrykt sin støtte til Palestina. I februar i fjor deltok han på NBA All-Star Game iført en skjorte med påskriften PRESS, for å hedre journalister som dekker folkemordet på Gazastripen, og han har tidligere båret en kjede med det palestinske flagget i form av Israels land, og en keffiyeh, et tradisjonelt hodeplagg som bæres av menn i Midtøsten.