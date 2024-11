NBA-superstjerne suspendert etter å ha dyttet over en spaltist som nevnte familien hans

HQ

Joel Embiid, superstjernen i Philadelphia Sixers, med utmerkede tall, syv ganger All-Star og MVP og toppscorer i 2023 (til tross for mangelen på titler for laget), går gjennom en veldig tøff periode, plaget av skader og deretter en suspensjon etter et (mildt) overgrep mot en journalist.

Hendelsen skjedde 5. november. Embiid dyttet Marcus Hayes, spaltist i Philadelphia Inquirer. Journalisten hadde skrevet en artikkel der han stilte spørsmålstegn ved Embiids engasjement for laget og fansen, og refererte til Embiids sønn og hans døde bror.

Embiid ble rasende og truet journalisten hvis han noen gang nevnte navnene deres igjen. Hayes beklaget senere og slettet disse navnene fra artikkelen.

"Vi forstår at Joel ble fornærmet av den personlige karakteren til den opprinnelige versjonen av journalistens spalte, men interaksjonen må forbli profesjonell på begge sider og kan aldri bli fysisk", sier NBAs visepresident Joe Dumars.

Det har blitt antydet at verken Embiid eller klubben hans har vært helt åpne om omfanget av spillerens skader. Embiid spilte i sommer-OL og hjalp USA med å vinne nok en gullmedalje, men har vært fraværende fra de første kampene denne sesongen.

Han gikk glipp av mesteparten av fjorårssesongen etter en kneoperasjon i februar 2024, han ble frisk i tide til OL, men har fortsatt ikke debutert for Sixers, som for øyeblikket er et av de dårligste lagene i NBA, med 2 seire og 7 nederlag.

Etter tre kampers suspensjon vil Joel Embiid debutere i natt mot New York Knicks (onsdag kl. 01:30, CEST).