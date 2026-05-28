NBA The Run får en åpen beta denne lørdagen

Det er bare et par uker til Play by Play Studios debuterer med sin 3v3-variant av digital basketball, da NBA The Run vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 9. juni. Men i forkant av denne ankomsten har utvikleren nettopp bekreftet at spillere vil kunne prøve seg på prosjektet tidligere enn forventet, ettersom en åpen beta har blitt avslørt.

Den åpne betaen vil finne sted denne lørdagen, 30. mai, mellom 18:00 BST/19:00 CEST og 2:00 BST/3:00 CEST den 31. mai. Det kreves ingen registrering eller koder for å få tilgang til betaen, ettersom du ganske enkelt kan laste ned spillet og spille det når det passer deg.

Når det gjelder hva den åpne betaen vil tilby spillerne, vil det være både muligheter for å spille Knockout Squads alene eller i et lag på tre, med et utvalg av store navn, inkludert Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, LaMelo Ball, Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Davis, Luka Dončić, Kevin Durant, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ja Morant og Victor Wembanyama.

Det vil deretter bli vist måter å bruke avanserte dunker og triks på, samt flere bevegelser som kan utføres for å tilføre litt stil til streetballbasketballen som tilbys i prosjektet.

