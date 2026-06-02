NBA-trener Rick Adelman, som sto bak mer enn 1700 kamper mellom 1970-tallet og 2014, dør 79 år gammel

NBA-verdenen viser sin respekt for Rick Adelman, en tidligere basketballspiller og trener som er død i en alder av 79 år. Dødsårsaken ble ikke avslørt. Som spiller spilte Adelman mellom 1968 og 1975, i lag som San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz og Kansas City-Omaha Kings.

Men han huskes bedre for sitt omfattende arbeid som trener, som startet bare to år etter at han gikk av med pensjon, først ved Chemeketa Community College og deretter i lag som Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets og Minnesota Timberwolves, der han gikk av med pensjon i 2014. Totalt sto han bak 1791 kamper, vant 1042, og lagene hans gikk til sluttspill 16 ganger, blant annet vant han to Western Conference-titler med Trail Blazers og nådde to NBA-finaler i 1990 og 1992.

"Rick var en av de mest innflytelsesrike personene i franchisens historie, et medlem av det første laget i 1970 og en viktig trener gjennom 80- og 90-tallet", sier Trail Blazers i en uttalelse. "Ricks basketballgenialitet bidro til å forme flere epoker av Trail Blazers-basketball, noe som skapte respekt og beundring i basketballmiljøet og sementerte hans ettermæle. Hans gjennomtenkte lederskap, integritet og vennlighet påvirket alle rundt ham, både på og utenfor banen."

Adelman ble innlemmet i Hall of Fame i 2021. Hans sønn David er nå hovedtrener for Denver Nuggets.