NBA utforsker fortsatt opprettelsen av en ny europeisk liga, og truer EuroLeague

NBA-sjef Adam Silvers besøk i Europa i forbindelse med NBA Paris Games mellom San Antonio Spurs og Indiana Pacers var en perfekt anledning for europeiske medier til å få vite mer om utsiktene til en europeisk NBA-liga, noe som har vært diskutert en stund, og som først ble annonsert i forbindelse med OL i Paris 2024 i fjor.

Silver bekreftet at NBA og FIBA (Det internasjonale basketballforbundet) fortsatt er i samtaler. Ingen nye avtaler er inngått, fordi de først ønsker å møte alle potensielle lag, som for tiden spiller i EuroLeague, en konkurranse som NBA sannsynligvis vil erstatte hvis prosjektet går gjennom.

NBA-kommissæren mener at EuroLeague ikke maksimerer sine kommersielle muligheter. "Mens Europa fortsetter å utvikle noen av de aller beste spillerne i verden, mange av våre siste MVP-er er selvfølgelig europeiske, mener vi at de kommersielle mulighetene ikke har holdt tritt med veksten i spillet", sa Silver i Paris, som plukket av ESPN.

Et nytt, frittstående europeisk NBA er på trappene

Hvordan ville NBA i Europa sett ut? Det ville ikke være en utvidelse, men en ny, uavhengig liga som spilles mellom allerede etablerte europeiske lag og kanskje i fremtiden nye franchiser som er opprettet for anledningen.

Silver forklarte at NBA allerede driver fem ligaer: NBA, WBNA, Basketballl African League, G League og 2K-videospill-ligaen. For å kunne gjøre dette trenger Silver imidlertid godkjennelse fra de 30 nåværende NBA-lagene, og ikke alle av dem er overbevist om levedyktigheten til prosjektet, ettersom ikke alle de fem NBA-ligaene har vært lønnsomme.

En avgjørelse kan bli tatt før et styremøte i NBA i slutten av mars. I mellomtiden er Silver fortsatt optimistisk: "Vi ser veldig nøye på om det er en mulighet til å profesjonalisere spillet til et annet nivå her, for å skape en større kommersiell mulighet".