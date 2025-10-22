NBAs åpningskveld: MVP Shai Gilgeous-Alexander nøkkelen til Oklahomas første seier etter to overtidskamper

HQ

NBA startet i natt, med Opening Night som inneholdt de regjerende mesterne, Oklahoma City Thunder, mot Houston Rockets, og de populære Los Angeles Lakers mot Golden State Warriors. Thunder vant sin første kamp, men det var ikke lett: det ble to overtidsspill i en 125-124-kamp, der Shai Gilgeous-Alexander, MVP fra forrige sesong, viste seg å være avgjørende: point guarden scoret de utjevnende poengene for å tvinge frem den første overtiden, og tvang senere Houstons Kevin Durant til en foul som ble forvandlet til 125-124 2,3 sekunder før slutt.

Gilgeous-Alexander ble imidlertid først virkelig innflytelsesrik på slutten av kampen. Han spilte 47 minutter, mer enn noen annen, og scoret 35 poeng, men 24 av dem kom i fjerde omgang og i overtiden.

Individuelt talent er ikke nok, som bevist i den andre kampen: etter en rekke nederlag før sesongen tapte Los Angeles Lakers 109-119 for Golden State Warriors, selv med Luka Doncic som scoret 43 poeng, men alene i et lag som fortsatt var uten skadde LeBron James. I mellomtiden, i San Francisco-laget, delte Jimmy Butler III og Stephen Curry jobben med å løfte laget til seier.

Er du interessert i NBA? Husk at i år vil noen spill bli sendt direkte i Amazon Prime Video uten ekstra kostnad.