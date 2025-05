NBAs beste lag er klar for finalen og venter på en rival

HQ

I NBA-sluttspillet er det ikke alltid det mest stabile laget i løpet av sesongen, det som vinner flest ganger i løpet av flere måneder, som vinner eller når finalen, et system som absolutt gjør konkurransen og ettersesongen spennende, men som også kan føles urettferdig noen ganger. I West Conference i 2024/25 var det imidlertid det som skjedde: Oklahoma City Thunder har vært overlegne alle andre franchiser, med en statistikk på 68 seire og 14 nederlag. Bare Cleveland Cavaliers i øst var i nærheten (64/18), men de ble slått ut i Conference-semifinalen av Indiana Pacers, som kan bli Thunders rivaler i finalen.

Oklahoma City har holdt nivået i sluttspillet, og nådde sin første finale på 13 år: De tapte mot Miami Heat i 2012. Thunder har bare vunnet ringen én gang, i 1979. Med Shai Gilgeous-Alexander, som ble kåret til MVP i den ordinære sesongen, er de favoritter til mesterskapet.

Pacers eller Knicks: Den andre NBA-finalisten er ennå ikke avgjort

Det nest beste laget i vest, Houston Rockets, var langt dårligere (52 seire og 30 nederlag). I Conference-finalen slo de ut Minnesota Timberwolves (49/33) med 4-1, forseglet finalebilletten med en knusende seier (124-94) og skrev seg inn i historien som det fjerde laget i NBA-historien som har vunnet 80 ganger før finalen (68 i den ordinære sesongen og 12 i sluttspillet, der de slo ut Memphis, Denver Nuggets og Timberwolves).

Deres rival er fortsatt uavgjort: finalen i East Conference mellom Indiana Pacers og New York Knicks vil nå en sjette kamp, ettersom Knicks vant for bare noen timer siden i Madison Square Garden, 111-94. Vi må vente til søndag 6. mai for å finne ut om Pacers vinner eller Knicks overlever til finalerunden, som vil være på tirsdag.