NBAs Utah Jazz tapte for Chicago Bulls, men bare så vidt

Basketball går sterkt i NBA, som forventet. Utah Jazz måtte møte Chicago Bulls, og Jazz måtte spille uten sin finske spiller Lauri Markkanen, ifølge finske YLE.

Chicago vant 128-126, så det var jevnt. Flest poeng ble gjort av Utahs Brice Sensabaugh (43 poeng). Chicagos beste spiller var Nikola Vučević, som klarte å samle 35 poeng.

Utahs neste motstander er Dallas Mavericks, og kampen spilles på Mavericks' hjemmebane. Utah Jazz har vunnet 14 kamper denne sesongen, og ligger for øyeblikket på 13. plass i Eastern Conference.