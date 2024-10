NCSOFT restrukturerer organisasjonen med fire datterselskaper, og sier opp noen av sine ansatte

HQ

Ikke de beste nyhetene for selskapet som er ansvarlig for det nylig utgitte Throne and Liberty. Det koreanske selskapet NCSOFT er midt i en større omstrukturering av virksomheten, og har bestemt seg for å dele seg i fire datterselskaper: tre uavhengige spillutviklingsstudioer og en AI-fokusert enhet, som offisielt vil bli stiftet 1. februar 2025.

De tre nye studioene, Studio X, Studio Y og Studio Z, vil fokusere på å utvikle henholdsvis Throne and Liberty, Project LLL og Project TANTAN. Denne endringen vil resultere i en rekke oppsigelser, og antallet ble ikke offentliggjort i den offisielle kunngjøringen. De berørte arbeidstakerne vil bli tilbudt en omplasseringsplan eller sluttvederlag.

Det betyr også kansellering av en action-eventyrtittel under utvikling kjent som Project M, samt den allerede utgitte flerspillertittelen Battle Crush.

Throne and Liberty er foreløpig ikke i fare, og det ser ut til at selskapet ser potensial i de to andre prosjektene også, selv om det ennå ikke har avslørt utgivelsesvinduer.