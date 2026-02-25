NCSofts Battle Royale Time Takers får lukket betatest i mars

HQ

Det kommende Battle Royale / Hero Shooter Time Takers får en lukket betatest neste måned. Time Takers kommer fra Mistil Games og NCSoft og planlegger å lanseres senere i 2026, og bruker en unik, tidsbasert mekanikk for å få spillerne til å kjempe for livet gjennom fartsfylte PvP-kamper.

En ny lukket betatest lanseres 13. mars, noe som gir spillerne tilgang til spillet og en sjanse til å teste det ut før lanseringen. Time Takers CBT er primært rettet mot Amerika denne gangen, så hvis du bor i Nord- eller Sør-Amerika, kan du få tilgang til den lukkede betaen fra spillets Steam-side.

Hvis du ikke bor i noen av disse regionene, kan du fortsatt prøve deg på Time Takers, og trenger bare å bli med i spillets Discord for å få Steam-koden din. I testen vil du spille på tre forskjellige kart, velge mellom 12 forskjellige spillbare figurer, fra riddere til romvesener til sjimpanser som svinger bananer, og bli involvert i litt lagstrategi med de to andre spillerne som prøver å overleve sammen med deg.

Selv om denne CBT-en bare finner sted på Steam, bemerker Time Takers via en pressemelding at spillet også vil komme til konsoller når det lanseres senere i år.